16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Музей Эльдара Рязанова приглашает на встречу ридинг-группы "Читать кино" и концерт творческого проекта Taraxacum В "ЗИМ Галерее" пройдут выставка проектной фотографии и фестиваль зинов В "Заварке" научат создавать мозаику Музей Рязанова анонсировал пешеходную экскурсию "По следам Юрия Деточкина" В "ЗИМ Галерее" откроется выставка "Фактура памяти"

Музеи и выставки Культура

В Самаре пройдет фестиваль "Назад в город"

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре с 26 июля по 3 августа пройдет фестиваль "Назад в город", который представляет галерея "Виктория".

"Назад в город" - фестиваль, посвященный новым оптикам и способам взаимодействия с городским пространством и художественными интервенциями в среду. Мы приглашаем заново открыть для себя знакомые уголки города и оказаться в тех, о которых вы не знали.

В этом году фестиваль пройдет с 26 июля по 3 августа. В программе - экскурсии-пробежки и поэтические чтения, концерты и лекции, дрейфы и медиации.

"Вместе мы исследуем заброшки, гаражные массивы и укромные дворы в центре. Погуляем по Зубчаниновке, встретимся в Загородном парке, изучим набережную и присоединимся к пленэру под Самарским мостом и выставку в гаражном кооперативе", - рассказывают организаторы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3