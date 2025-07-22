В Самаре пройдет фестиваль "Назад в город"

В Самаре с 26 июля по 3 августа пройдет фестиваль "Назад в город", который представляет галерея "Виктория".
"Назад в город" - фестиваль, посвященный новым оптикам и способам взаимодействия с городским пространством и художественными интервенциями в среду. Мы приглашаем заново открыть для себя знакомые уголки города и оказаться в тех, о которых вы не знали.
В этом году фестиваль пройдет с 26 июля по 3 августа. В программе - экскурсии-пробежки и поэтические чтения, концерты и лекции, дрейфы и медиации.
"Вместе мы исследуем заброшки, гаражные массивы и укромные дворы в центре. Погуляем по Зубчаниновке, встретимся в Загородном парке, изучим набережную и присоединимся к пленэру под Самарским мостом и выставку в гаражном кооперативе", - рассказывают организаторы.
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