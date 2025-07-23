В Октябрьске 1,5 тыс. домов остались без воды

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В среду, в 18:50, поступила информация об утечке на водоводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм на ул. Максима Горького, 197 в Октябрьске, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.