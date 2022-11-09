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Общество

Реставрационные работы в здании Реального училища нарушили покой самарцев

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Жители Самары пожаловались на шум, который в последнее время доносится с территории бывшего Реального училища, сообщает "КП-Самара". Памятник архитектуры находится на улице Алексея Толстого, 33.

"На объекте ведутся противоаварийные и консервационные работы. Основание — муниципальный контракт и разрешение, выданное управлением 14 сентября", — пояснили в УГООКН Самарской области.

По данным ведомства, до конца 2022 г. в здании должны сделать стропильную систему и кровельное покрытие. Консервацию реального училища планируют завершить в конце марта 2023-го.

Напомним, Реальное училище было открыто в доме купца Ивана Макке в 1880 году. Там учились Алексей Толстой, будущий автор ГОЭЛРО Глеб Кржижановский, единственный российский нобелевский лауреат по химии Николай Семенов, Константин Головкин и многие другие.

После революции 1917 г. училище было закрыто. В дальнейшем в этом здании размешались школа № 1 и детский сад, затем Куйбышевское суворовское военное училище, после — военно-медицинский институт.

Зимой 1996 г. в здании произошел пожар. В результате происшествия выгорела часть интерьеров, обрушилась крыша, был утрачен купол. Через некоторое время здание забросили. Теперь оно постепенно разрушается. С 2018 г. реальное училище скрыто фальшфасадом.

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