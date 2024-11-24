Вячеслав Федорищев инициировал конкурс на лучший проект благоустройства стрелки рек Самара и Волга

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев инициировал проведение международного архитектурного конкурса по обновлению территории на стрелке рек Волги и Самары.

"Уверен, что архитекторы нашего региона и всей страны примут в нем участие. К следующему сентябрю мы должны выбрать проект", - сказал глава региона в своем Телеграм-канале.

Напомним, что в августе Федорищев заявил, что в ближайшие пять лет на стрелке будут построены концертный зал и ландшафтный парк. Сейчас на стрелке находится грузовой порт.