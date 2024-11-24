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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев инициировал конкурс на лучший проект благоустройства стрелки рек Самара и Волга

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев инициировал проведение международного архитектурного конкурса по обновлению территории на стрелке рек Волги и Самары.

"Уверен, что архитекторы нашего региона и всей страны примут в нем участие. К следующему сентябрю мы должны выбрать проект", - сказал глава региона в своем Телеграм-канале.

Напомним, что в августе Федорищев заявил, что в ближайшие пять лет на стрелке будут построены концертный зал и ландшафтный парк. Сейчас на стрелке находится грузовой порт. 

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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