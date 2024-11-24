Вячеслав Федорищев инициировал конкурс на лучший проект благоустройства стрелки рек Самара и Волга

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев инициировал проведение международного архитектурного конкурса по обновлению территории на стрелке рек Волги и Самары.
"Уверен, что архитекторы нашего региона и всей страны примут в нем участие. К следующему сентябрю мы должны выбрать проект", - сказал глава региона в своем Телеграм-канале.
Напомним, что в августе Федорищев заявил, что в ближайшие пять лет на стрелке будут построены концертный зал и ландшафтный парк. Сейчас на стрелке находится грузовой порт.
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Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!