Экономика и бизнес

Самарская область принимает участие во всероссийском форуме контрольных органов

КРАСНОЯРСК. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Департамент развития предпринимательства минэкономразвития и инвестиций Самарской области принимает участие в VI всероссийском форуме контрольных органов, который проходит с 16 по 19 октября в Красноярске.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Всего на форуме собрались более тысячи специалистов в сфере контрольно-надзорной деятельности из всех регионов России.

Участники Форума обсудят актуальные вопросы развития контрольной (надзорной) деятельности на современном этапе: цифровизация контроля, практики внедрения риск-ориентированного похода, развитие системы досудебного обжалования и др. Особое внимание будет уделено вопросам трансформации моделей взаимодействия инспекторов и контролируемым лиц.

"Это еще одно очень важное направление работы нашего министерства, мы меньше о нем говорим, но ведем большую работу как координаторы реформы контроля в регионе, совместно с коллегами из региональных и муниципальных органов контроля, — рассказала руководитель департамента Лариса Названова. — Это профессиональная площадка для обмена опытом, обсуждения актуальных проблем и дальнейшего развития системы государственного контроля. Для предпринимателей уже сейчас многое изменилось и упростилось в вопросах взаимодействия с контролерами благодаря цифровизации и профилактике".

Форум поможет выработать единые подходы к госполитике в сфере контроля и надзора, обсудить актуальные вопросы и укрепить открытый диалог. Также это площадка для обмена лучшими практиками — бизнес делится успешными кейсами, предлагает решения по улучшению взаимодействия.
Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

