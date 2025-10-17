Самарская область принимает участие во всероссийском форуме контрольных органов

Департамент развития предпринимательства минэкономразвития и инвестиций Самарской области принимает участие в VI всероссийском форуме контрольных органов, который проходит с 16 по 19 октября в Красноярске.

Всего на форуме собрались более тысячи специалистов в сфере контрольно-надзорной деятельности из всех регионов России.

Участники Форума обсудят актуальные вопросы развития контрольной (надзорной) деятельности на современном этапе: цифровизация контроля, практики внедрения риск-ориентированного похода, развитие системы досудебного обжалования и др. Особое внимание будет уделено вопросам трансформации моделей взаимодействия инспекторов и контролируемым лиц.

"Это еще одно очень важное направление работы нашего министерства, мы меньше о нем говорим, но ведем большую работу как координаторы реформы контроля в регионе, совместно с коллегами из региональных и муниципальных органов контроля, — рассказала руководитель департамента Лариса Названова. — Это профессиональная площадка для обмена опытом, обсуждения актуальных проблем и дальнейшего развития системы государственного контроля. Для предпринимателей уже сейчас многое изменилось и упростилось в вопросах взаимодействия с контролерами благодаря цифровизации и профилактике".

Форум поможет выработать единые подходы к госполитике в сфере контроля и надзора, обсудить актуальные вопросы и укрепить открытый диалог. Также это площадка для обмена лучшими практиками — бизнес делится успешными кейсами, предлагает решения по улучшению взаимодействия.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".