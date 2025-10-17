И.о. главного тренера "Ладьи" назначен Владимир Тарасов

С 16 октября исполняющим обязанности главного тренера ХК "Ладья" станет Владимир Тарасов, сообщает пресс-служба клуба.

Евгений Бодров продолжит свою работу в клубе на позиции тренера.

Напомним, предыдущий наставник "Ладьи" Сергей Лопушанский возглавлял тольяттинскую "молодежку" с мая 2023 года. В конце сентября 2025 г. "Лада" расторгла контракт с главным тренером по соглашению сторон.