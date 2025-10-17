Защитник Даниил Бокун пополнил состав ХК "Лада"

Хоккейные клубы "Лада" и "Северсталь" произвели обмен, сообщает пресс-служба тольяттиского клуба. Нападающий Илья Рейнгардт продолжит карьеру в Череповце, а защитник Даниил Бокун будет выступать за автозаводцев.
Даниилу 29 лет, защитник провел в КХЛ 194 матча, в которых набрал 32 (8+24) очка при показателе полезности "+9". Также является игроком сборной Беларуси.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!