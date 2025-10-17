Защитник Даниил Бокун пополнил состав ХК "Лада"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Хоккейные клубы "Лада" и "Северсталь" произвели обмен, сообщает пресс-служба тольяттиского клуба. Нападающий Илья Рейнгардт продолжит карьеру в Череповце, а защитник Даниил Бокун будет выступать за автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"