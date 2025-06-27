В Самарской области прошла одна из крупнейших промышленных конференций ломозаготовителей

В Самарской области состоялась всероссийская конференция "Жигулевский лом — 2025". В ней приняли участие представители крупнейших металлургических и ломозаготовительных предприятий страны и других государств, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Нижнего Новгорода, Китайской народной республики.

Конференция организована рейтинговым агентством "Русмет" и Ассоциацией НСРО "РУСЛОМ.КОМ" при поддержке регионального министерства промышленности и торговли. На площадке в Самаре участники обсудили перспективы развития ломозаготовительного бизнеса, а также тенденции регулирования и меры государственной поддержки отрасли, обменялись опытом и наладили новые деловые контакты.

Среди ключевых докладчиков конференции — представители Akron Holding, Ассоциации НСРО "РУСЛОМ.КОМ", Международной ассоциации переработчиков вторичных ресурсов, ПАО Банк ПСБ, ХуаХун-Русь и другие. Они подняли темы регулирования экспорта лома и налогового регулирования рынка медных полуфабрикатов, реформу в сфере утилизации ВЭТС и влияние утильсбора на рынок, проблемы логистики и соблюдения штрафов при перевозках лома.

Самарская область не случайно выбрана местом съезда промышленников. В регионе располагаются крупные заводы черной и цветной металлургии, а также предприятия электрометаллургии, которые являются основными потребителями лома. Заготовку, хранение и переработку и реализацию лома черных и цветных металлов осуществляют более 200 лицензиатов на территории региона.

"Принимая во внимание, что Самарская область является лидером автомобилестроения, для нас актуальна тема как металлопотребления, так и утилизации транспортных средств и утильсбора. Металлургия региона потребляет не менее 200 тысяч тонн вторичных цветных металлов в год. Металлофонд Самарского региона превышает 39 млн тонн, и ежегодное ломообразование находится на уровне 1 млн 125 тысяч тонн", — отметил на встрече заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Дамир Галиуллин.

Также посетили мероприятия самарские промышленные предприятия ООО "ИНКАТЕХ", АО "СМЗ", АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара" и ООО "Мета-Самара". В рамках проведенных встреч самарские промышленники поделились своим опытом развития бизнеса и рассказали и представили свои перспективные разработки.