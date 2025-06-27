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В Самаре завершился отборочный тур спартакиады СК РФ среди команд СУ ПФО

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Закончились четыре дня интенсивной спортивной борьбы между почти 300 сотрудниками следственных управлений Следственного комитета России в составе 12 команд из Самарской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областей, республик Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашской Республики, а также Центрального межрегионального следственного управления на транспорте.

Фото: "Волжская коммуна"

Следователи показали свое мастерство и волю к победе в семи дисциплинах - баскетболе, волейболе, мини-футболе, легкой атлетике, шахматах, настольном теннисе и плавании. Спортсмены продемонстрировали впечатляющие результаты и пережили незабываемые эмоции от побед и участия.

По итогам отборочного этапа в командном зачете первое место заняла команда следственного управления по Республике Башкирия, продемонстрировав высокий уровень подготовки и стремление к победе. Второе место досталось команде следственного управления по Нижегородской области, третье - команде следственного управления по Чувашской Республике.

Спортивные команды следственного управления по Самарской области заняли первые места в соревнованиях по баскетболу и мини-футболу. Церемония закрытия спартакиады и награждение победителей прошли в спортивном комплексе "Орбита" в Самаре.

Руководитель следственного управления СК России по Самарской области Павел Олейник выразил отдельную благодарность правительству Самарской области за помощь в организации мероприятия и поздравил призеров и победителей с заслуженными наградами. Лучшие спортсмены отборочного этапа представят ПФО на Всероссийской спартакиаде Следственного комитета России.

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