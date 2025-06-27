В Самаре завершился отборочный тур спартакиады СК РФ среди команд СУ ПФО

Закончились четыре дня интенсивной спортивной борьбы между почти 300 сотрудниками следственных управлений Следственного комитета России в составе 12 команд из Самарской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областей, республик Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашской Республики, а также Центрального межрегионального следственного управления на транспорте.
Следователи показали свое мастерство и волю к победе в семи дисциплинах - баскетболе, волейболе, мини-футболе, легкой атлетике, шахматах, настольном теннисе и плавании. Спортсмены продемонстрировали впечатляющие результаты и пережили незабываемые эмоции от побед и участия.
По итогам отборочного этапа в командном зачете первое место заняла команда следственного управления по Республике Башкирия, продемонстрировав высокий уровень подготовки и стремление к победе. Второе место досталось команде следственного управления по Нижегородской области, третье - команде следственного управления по Чувашской Республике.
Спортивные команды следственного управления по Самарской области заняли первые места в соревнованиях по баскетболу и мини-футболу. Церемония закрытия спартакиады и награждение победителей прошли в спортивном комплексе "Орбита" в Самаре.
Руководитель следственного управления СК России по Самарской области Павел Олейник выразил отдельную благодарность правительству Самарской области за помощь в организации мероприятия и поздравил призеров и победителей с заслуженными наградами. Лучшие спортсмены отборочного этапа представят ПФО на Всероссийской спартакиаде Следственного комитета России.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.