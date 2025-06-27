В Самарской области социальные предприниматели отмечают профессиональный праздник

Ежегодно 28 июня по всему миру отмечается День социального бизнеса. Этот праздник объединяет предпринимателей, НКО и всех тех, кто решает социальные проблемы общества и работает над улучшением качества жизни людей.

Сегодня в Самарской области работает 289 социальных предприятий, состоящих в специальном реестре. По количеству таких предприятий регион входит в первую десятку субъектов страны.

Динамичный рост числа социальных предприятий стал результатом комплексной поддержки со стороны областного правительства и губернатора Вячеслава Федорищева.

"На территории Самарской области социальное предпринимательство становится все более заметным и значимым, демонстрируя стремительный рост и развитие интересных и нужных проектов, которые меняют жизнь общества к лучшему. Благодарим наших предпринимателей за активное участие в социальной жизни региона, за огромный опыт, поддержку общественных инициатив и помощь в решении социальных проблем региона", - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" в регионе существует ряд мер, помогающих социальному предпринимателю реализовывать новые социальные проекты или расширять действующий социальный бизнес.

Социальные предприниматели могут рассчитывать на финансовые программы Гарантийного фонда - им доступны льготные займы на сумму до 5 млн руб. на три года под 5% годовых. В 2024 г. таким займом воспользовались 15 предприятий, в текущем - уже восемь предприятий.

Представителям этой категории бизнеса также доступны налоговые льготы. К примеру, для ряда социально значимых видов деятельности в части налога на прибыль организаций действует нулевая ставка и освобождение от уплаты НДС.

Кроме того, доступна помощь в поиске сотрудников в рамках совместной программы Минэкономразвития России и платформы hh.ru. Социальные предприятия могут бесплатно разместить объявления по двум вакансиям на 30 дней. Мера поддержки действует до конца 2025 года. 18 социальных предприятий уже воспользовались услугой в текущем году.

В перечне инструментов есть и имущественная поддержка - бесплатное предоставление помещений для проведения переговоров, встреч и мероприятий на площадке регионального центра "Мой бизнес". Социальные предприниматели также могут получить консультационные и образовательные услуги. К примеру, при поддержке Фонда социальных проектов проведен практикум для 30 предприятий, стремящихся проанализировать социальный эффект своих проектов.

Предприниматель Глеб Щукин, несмотря на инвалидность по зрению, открыл свой массажный кабинет. В 2021 г. он окончил медицинский колледж, оформил социальный контракт и вложил средства в свое дело. "В 2022 году прошел обучение на социального предпринимателя в центре "Мой бизнес", подал заявку на грант для социальных предпринимателей. Грант мне одобрили, я расширил кабинет, закупил новое оборудование (более технологичные массажные столы), сделал небольшой ремонт и успешно работаю. Планирую еще много лет заниматься любимым делом", - рассказывает Глеб Щукин.

Компания "Самараавтожгут" производит электрическое и электронное оборудование для автотранспортных средств. Предприятие обеспечивает занятость людей с ограниченными возможностями здоровья. "Предприятию более 75 лет, и сегодня у нас трудоустроено 130 инвалидов. Мы изначально решали такую задачу, как предприятие общества слепых. Обучаем всему: как дойти от остановки до предприятия, как внутри предприятия проложены ориентирующие дорожки, на проходных - сигналы. У нас на предприятии тотально слепой человек может ориентироваться без посторонней помощи, работа выполняется на ощупь. Сейчас оформляем заем на приобретение оборудования в региональном Фонде развития промышленности. С господдержкой обновим сложные станки, проведем модернизацию и расширим производство", - подчеркивает руководитель предприятия Александр Дорофеев.

Проконсультироваться и подать заявку на получение услуг, а также оформление статуса социального предприятия можно в центрах "Мой бизнес" или на едином портале mybiz63.ru.