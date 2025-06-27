В "ЗИМ Галерее" откроется выставка художницы Ксении Кабачек

В среду, 2 июля, в 19:00 в зале лектория культурного центра "ЗИМ Галерея" откроется выставка "Осторожно, хрупкое!" (12+) самарской художницы Ксении Кабачек.

Ксения Кабачек работает в стиле современного реализма, пишет картины в технике масляной живописи. Любимые жанры - портрет и автопортрет. Герои работ художницы - ее студенты из Самарского художественного училища. Истории юношей и девушек складываются в сюжеты картин. Через их образы автор исследует тему поиска человеком своего места в мире, сохранения своей идентичности, личных границ.

Работы художницы - некое противопоставление традиционному парадному портрету. Кабачек обращается к глубоким психологическим и эмоциональным темам, пытаясь понять человеческую природу. Герои на ее картинах предстают беззащитными, душевно обнаженными, со сложным внутренним миром. Укрупненные детальные изображения рук и лиц, фрагментарная композиция - все это наполняет работы особой чувственностью и интимностью, размышлениями о спрятанном и сокровенном. Отсекая фон, детали, живописность, художница позволяет зрителю заглянуть за внешнюю маску и увидеть скрытые эмоции. В ее произведениях человеческая хрупкость - не слабость, а скорее источник глубоких чувств.

Ксения Кабачек окончила Самарское художественное училище им. К.С.Петрова-Водкина и Российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Член Творческого союза художников России и Международного союза художников-педагогов. Участвовала в групповых выставках в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, в том числе в проекте "Написанному - верить!" в "ЗИМ Галерее".

Выставка продлится до 20 июля. Вход свободный.