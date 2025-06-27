16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "ЗИМ Галерее" откроется выставка художницы Ксении Кабачек Сергей Баландин проведет экскурсию по выставке в "ЗИМ Галерее" "ЗИМ Галерея" проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму В Самаре пройдет перформативная читка "Будет июльский дождь" ОТП Банк выступил генеральным партнером выставки "Русские дикие" в Музее русского импрессионизма

Музеи и выставки Культура

В "ЗИМ Галерее" откроется выставка художницы Ксении Кабачек

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 2 июля, в 19:00 в зале лектория культурного центра "ЗИМ Галерея" откроется выставка "Осторожно, хрупкое!" (12+) самарской художницы Ксении Кабачек.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Ксения Кабачек работает в стиле современного реализма, пишет картины в технике масляной живописи. Любимые жанры - портрет и автопортрет. Герои работ художницы - ее студенты из Самарского художественного училища. Истории юношей и девушек складываются в сюжеты картин. Через их образы автор исследует тему поиска человеком своего места в мире, сохранения своей идентичности, личных границ.

Работы художницы - некое противопоставление традиционному парадному портрету. Кабачек обращается к глубоким психологическим и эмоциональным темам, пытаясь понять человеческую природу. Герои на ее картинах предстают беззащитными, душевно обнаженными, со сложным внутренним миром. Укрупненные детальные изображения рук и лиц, фрагментарная композиция - все это наполняет работы особой чувственностью и интимностью, размышлениями о спрятанном и сокровенном. Отсекая  фон, детали, живописность, художница позволяет зрителю заглянуть за внешнюю маску и увидеть скрытые эмоции. В ее произведениях человеческая хрупкость - не слабость, а скорее источник глубоких чувств.

Ксения Кабачек окончила Самарское художественное училище им. К.С.Петрова-Водкина и Российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Член Творческого союза художников России и Международного союза художников-педагогов. Участвовала в групповых выставках в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, в том числе в проекте "Написанному - верить!" в "ЗИМ Галерее".

Выставка продлится до 20 июля. Вход свободный.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6