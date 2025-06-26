Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Yarus, пишет ria.ru.
Заявка была подана 17 февраля 2025 г., ведомство приняло решение о регистрации товарного знака 25 июня с действием до 2035 года.
В документах в соответствии с постановлением правительства РФ не указан заявитель. Под данным товарным знаком в России могут производиться и продаваться автомобили, запчасти и аксессуары к машинам.
В феврале журнал "За рулем" сообщал, что АвтоВАЗ запатентовал два новых названия — Yarus и Yashma. На них поданы заявки в качестве обозначений моделей авто. Отмечается, что подобная практика патентования названий у автопроизводителей широко распространена — у некоторых в запасе более десятка имен моделей.
Последние комментарии
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Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет