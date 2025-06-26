Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Yarus, пишет ria.ru.

Заявка была подана 17 февраля 2025 г., ведомство приняло решение о регистрации товарного знака 25 июня с действием до 2035 года.

В документах в соответствии с постановлением правительства РФ не указан заявитель. Под данным товарным знаком в России могут производиться и продаваться автомобили, запчасти и аксессуары к машинам.

В феврале журнал "За рулем" сообщал, что АвтоВАЗ запатентовал два новых названия — Yarus и Yashma. На них поданы заявки в качестве обозначений моделей авто. Отмечается, что подобная практика патентования названий у автопроизводителей широко распространена — у некоторых в запасе более десятка имен моделей.