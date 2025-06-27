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НОВИКОМ разместил средства Гарантийного фонда Ставропольского края

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) расширяет сотрудничество с Гарантийным фондом Ставропольского края. В рамках договора, заключенного между банком и фондом на Кавказском инвестиционном форуме, состоялось первое размещение денежных средств. На депозите в банке размещено более 300 млн руб.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Гарантийный фонд Ставропольского края выступает поручителем при привлечении бизнесом финансирования в кредитных организациях. Размещение временно свободных средств позволит фонду получить дополнительную прибыль и нарастить поддержку предприятий МСП региона. В перспективе это приведет к развитию производств, созданию новых рабочих мест и укреплению экономики Ставрополья.

"Ставропольский край — один из ведущих регионов юга России, обладающий высоким промышленным потенциалом. Это центр агропромышленного комплекса страны, играющий ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности России. Уверена, что активная поддержка НОВИКОМом местного бизнеса и внедрение современных финансовых инструментов будет способствовать дальнейшему укреплению региональной экономики и обеспечит рост числа успешных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства", — отметила Юлия Коваленко, управляющий филиалом НОВИКОМа в Ростове-на-Дону, представляющим интересы банка в Ставропольском крае.

Поддержка малого и среднего предпринимательства в регионах страны — одна из приоритетных задач НОВИКОМа. Партнерство банка и Гарантийного фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края началось в 2018 году с подписания договора о развитии системы поручительств по обязательствам субъектов МСП. В 2025 году стороны подписали еще одно соглашение об участии в депозитных отборах и размещении временно свободных средств на депозитах на проходившем в Минеральных водах Кавказском инвестиционном форуме.

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