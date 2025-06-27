В Самаре на закупку серверного оборудования для комплекса "Безопасный город" выделили 165 млн рублей

ГБУ Самарской области "Безопасный регион" ищет подрядчика, который обеспечит поставку серверного, телекоммуникационного и другого сопутствующего оборудования в рамках реализации мероприятий по созданию, внедрению, развитию и интеграции аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории региона.
На эти цели готовы выделить 165,3 млн рублей. Победитель торгов определится после 8 июля. По условиям техзадания он должен поставить оборудование в течение 60 дней с момента заключения контракта.
В перечень оборудования входит 15 позиций. Наиболее финансово емкие — система хранения данных (71,1 млн рублей), 4 программно-аппаратных комплекса системы биометрической идентификации лиц (суммарно более 32 млн рублей), а также 13 программно-аппаратных комплексов ретрансляции видеопотоков (на общую сумму 45,2 млн рублей).
Последние комментарии
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет