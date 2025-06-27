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Экономика и бизнес

В Самаре на закупку серверного оборудования для комплекса "Безопасный город" выделили 165 млн рублей

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГБУ Самарской области "Безопасный регион" ищет подрядчика, который обеспечит поставку серверного, телекоммуникационного и другого сопутствующего оборудования в рамках реализации мероприятий по созданию, внедрению, развитию и интеграции аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории региона.

На эти цели готовы выделить 165,3 млн рублей. Победитель торгов определится после 8 июля. По условиям техзадания он должен поставить оборудование в течение 60 дней с момента заключения контракта.

В перечень оборудования входит 15 позиций. Наиболее финансово емкие — система хранения данных (71,1 млн рублей), 4 программно-аппаратных комплекса системы биометрической идентификации лиц (суммарно более 32 млн рублей), а также 13 программно-аппаратных комплексов ретрансляции видеопотоков (на общую сумму 45,2 млн рублей).

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