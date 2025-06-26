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УФНС России по Самарской области: на вебинаре расскажут о маркетплейсе "Витрина Имущества Банкротов" ВТБ: бизнес больше всего нуждается в инженерах, технических специалистах и рабочих НОВИКОМ запустил новый вклад "Лето в плюсе" "Финансовый десант" высадился на самарском предприятии НОВИКОМ наградили за развитие финансовой грамотности

Финансы Экономика и бизнес

УФНС России по Самарской области: на вебинаре расскажут о маркетплейсе "Витрина Имущества Банкротов"

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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9 июля 2025 года в 11.00 по инициативе УФНС России по Самарской области состоится вебинар по теме: "Витрина имущества банкротов — маркетплейс, где можно купить имущество должника-банкрота".

Спикером мероприятия выступит заместитель начальника отдела обеспечения процедур банкротства УФНС России по Самарской области Людмила Сударикова.

В программе вебинара:

1. Новый проект федеральной налоговой службы "Витрина Имущества Банкротов — маркетплейс".

2. Цель создания "Витрины имущества банкротов" как нового маркетплейса, его преимущества.

3. Какое имущество можно купить на маркетплейсе "Витрина имущества банкротов".

4. Доступный сервис для обычного рядового человека, не посвященного в тонкости банкротного процесса.

5. Ответы на вопросы.

Участие — бесплатно. Необходима предварительная регистрация по ссылке. В ходе трансляции специалист самарской налоговой службы подробно ответит на все поступившие вопросы по тематике встречи заранее и во время прямого эфира.

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