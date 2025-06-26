УФНС России по Самарской области: на вебинаре расскажут о маркетплейсе "Витрина Имущества Банкротов"

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9 июля 2025 года в 11.00 по инициативе УФНС России по Самарской области состоится вебинар по теме: "Витрина имущества банкротов — маркетплейс, где можно купить имущество должника-банкрота".