УФНС России по Самарской области: на вебинаре расскажут о маркетплейсе "Витрина Имущества Банкротов"

9 июля 2025 года в 11.00 по инициативе УФНС России по Самарской области состоится вебинар по теме: "Витрина имущества банкротов — маркетплейс, где можно купить имущество должника-банкрота".
Спикером мероприятия выступит заместитель начальника отдела обеспечения процедур банкротства УФНС России по Самарской области Людмила Сударикова.
В программе вебинара:
1. Новый проект федеральной налоговой службы "Витрина Имущества Банкротов — маркетплейс".
2. Цель создания "Витрины имущества банкротов" как нового маркетплейса, его преимущества.
3. Какое имущество можно купить на маркетплейсе "Витрина имущества банкротов".
4. Доступный сервис для обычного рядового человека, не посвященного в тонкости банкротного процесса.
5. Ответы на вопросы.
Участие — бесплатно. Необходима предварительная регистрация по ссылке. В ходе трансляции специалист самарской налоговой службы подробно ответит на все поступившие вопросы по тематике встречи заранее и во время прямого эфира.
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