НОВИКОМ запустил новый вклад "Лето в плюсе"

Банк НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) запустил вклад "Лето в плюсе". Это выгодное сезонное предложение для физических лиц со сроком размещения средств 120 дней и доходностью до 19,5% годовых.

Специальное предложение разработано для клиентов, которые ценят простоту и гибкость в управлении финансами. Минимальная сумма для открытия вклада "Лето в плюсе" составляет 100 тыс. рублей. Максимальная доходность 19,5% доступна новым клиентам банка, действующим клиентам, которые открывают вклад онлайн, а также тем, кто размещает от 10 млн рублей. При оформлении вклада в отделении банка на сумму от 100 тысяч рублей действует ставка 19% годовых.

Новый сезонный вклад предусматривает размещение средств на 120 дней. Проценты начисляются за весь период и выплачиваются по окончании срока. До 24 июля 2025 года включительно действует возможность пополнения вклада без ограничений. Частичное снятие средств и автоматическое продление вклада не предусмотрены. Заявления на размещение денежных средств на вклад принимаются до 11 сентября 2025 года включительно.

"Мы уделяем особое внимание развитию цифровых сервисов, чтобы сделать продукты НОВИКОМа максимально удобными и доступными. Вклад "Лето в плюсе" создан для новых и действующих клиентов и тех, кто управляет своими финансами с помощью дистанционных сервисов. Для нас это отражение ценностей банка — технологичности и клиентоориентированности", — отметил старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.

НОВИКОМ ежегодно предлагает своим клиентам сезонные депозиты. В прошлом году вклад "Перспектива" также предусматривал наибольшую доходность при открытии онлайн. Клиенты полностью поддержали политику банка в этом направлении: онлайн вклад открывали в 3 раза чаще, чем в офисе.