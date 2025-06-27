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Новое спортивное четырёхдверное купе EXEED EXLANTIX ES с выгодой до 400 тыс. рублей на лизинг в CARCADE УФНС России по Самарской области: на вебинаре расскажут о маркетплейсе "Витрина Имущества Банкротов" ВТБ: бизнес больше всего нуждается в инженерах, технических специалистах и рабочих НОВИКОМ запустил новый вклад "Лето в плюсе" "Финансовый десант" высадился на самарском предприятии

Финансы Экономика и бизнес

Новое спортивное четырёхдверное купе EXEED EXLANTIX ES с выгодой до 400 тыс. рублей на лизинг в CARCADE

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Спортивное четырёхдверное купе EXEED EXLANTIX ES доступно к приобретению в лизинг через компанию CARCADE с выгодой до 400 тыс. рублей. Предложение действует до объявления очередных специальных условий.

В рамках программы EXEED LEASING выгода для клиентов составит 400 тыс. рублей. Скидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт снижает расчёт стоимости полиса Каско. Кроме того, на EXEED EXLANTIX ES распространяется субсидия в размере до 324 тыс. рублей, которую можно применить на график платежей. Подробные условия программы уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

EXEED EXLANTIX ES — это элегантное четырёхдверное купе с двумя электродвигателями общей мощностью 469 л. с. и пиковым крутящим моментом 634 Нм. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает всего 4,6 секунды. Батарея ёмкостью 40 кВтч обеспечивает запас хода до 180 км только на электротяге, а суммарный запас хода достигает впечатляющих 1231 км. Колёсная база 3000 мм и габаритные размеры (4945 мм в длину и 1978 мм в ширину) гарантируют высокий уровень комфорта как в городе, так и в дальних поездках. Шасси и подвеска защищены по высшему антикоррозийному стандарту, обеспечивая устойчивость к воздействию соляного тумана, в 10 раз превышающую отраслевые нормы. Это обеспечивает надёжную работу аккумуляторной системы и увеличенный срок службы автомобиля.

Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. В рамках договора на новый автомобиль EXLANTIX ES клиентам компании доступны дополнительные продукты: Каско в графике, сервис круглосуточной автопомощи на дорогах, телематика, продлённая гарантия, регистрация ТС в ГИБДД.

Оставить заявку на подбор автомобиля и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5xfw1uA

ИНН 3905019765

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