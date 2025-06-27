В Самарской области прошел День поля и сенажа ПФО–2025

Сотни участников из разных регионов России, включая аграриев, селекционеров, представителей власти и бизнеса, посетили День поля и сенажа Приволжского федерального округа в Кинельском районе.
Мероприятие организовано Зерновым соевым союзом ПФО и Институтом молока при поддержке Российской академии наук, Национального союза селекционеров и семеноводов, минсельхоза Самарской области.
Главной площадкой стал агрополигон "Угорье". В этом сезоне здесь испытывали восемь ключевых культур: соя, кукуруза, пшеница, ячмень, лен, горох, подсолнечник и сорго. На форуме были продемонстрированы новые сорта и агротехнологии в условиях реального производства, обсуждались импортозамещение в селекции и средства защиты растений. Растениеводы и животноводы обменялись опытом, обсудили меры господдержки и перспективы развития АПК.
"Сегодняшнее мероприятие интересно вдвойне, потому что объединяет растениеводов и животноводов. Это звенья одной пищевой цепочки: от семян и технологий до урожая, который идет либо в продукты питания, либо в корма. Такая интеграция дает большую пользу для обмена опытом и продвижения российского агропотенциала", — рассказал Олег Михеенко, председатель Зернового соевого союза ПФО.
На демонстрационных делянках представили свыше 200 сортов и гибридов, включая новинки российской селекции. Особое внимание уделили сое, посевы которой в ПФО в 2025 г. выросли на 30%.
"Селекционная программа по сое за последние три — пять лет шагнула далеко вперед. Наша задача — предоставить аграриям сорта, которые позволяют получать стабильные урожаи даже в регионах, где раньше соя не выращивалась", — сообщил Максим Голованев, агроконсультант предприятия "ЭкоНива-Семена".
Впервые в рамках Дня поля прошла секция "PROКорма", посвященная технологиям заготовки сенажа, где главным образом собрались животноводы. Затронули и вопрос геномной оценки молочного скота.
"Мы начинаем субсидировать геномную оценку КРС на 90%. Это позволит сразу определять продуктивность животных и оптимизировать стадо", — отметил Денис Герасенков, замминистра сельского хозяйства Самарской области.
Приоритетные направления развития аграрного сектора Самарской области определены программой социально-экономического развития, представленной главой региона Вячеславом Федорищевым. В 2025 г. на поддержку сельского хозяйства в Самарской области государство направит почти 4 млрд рублей.
Для участников мероприятия организаторы провели показ техники: представили линейку опрыскивателей и разбрасывателей "Туман" производства "Пегас", мощнейшие агрегаты для обработки почвы — современные плуги, глубокорыхлители, сеялки, наземные опрыскиватели и БАС, работу которых продемонстрировали с помощью тракторов "Ростсельмаша". Также показали технику для заготовки кормов: тракторный прицеп от завода "Тонар", пресс-подборщик от "Навигатор-НМ". Большая часть представленной техники производится в Самарской области.
День поля и сенажа ПФО подтвердил: сельское хозяйство активно развивается, делая ставку на науку, технологии и интеграцию растениеводства с животноводством.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами