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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем работников торговли

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем работников торговли.

"Уважаемые работники и ветераны торговли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Обеспечивая жителей региона разнообразными и качественными товарами и услугами, вы способствуете повышению качества жизни каждой самарской семьи, что служит важнейшим показателем экономического и социального благополучия наших граждан.

Поддержка предпринимателей — одно из ключевых направлений деятельности органов федеральной и региональной власти. На это направлена реализация национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", стартовавшего в 2025 году. Расширение действующих инструментов мер поддержки предпринимательства предусмотрено в пятилетней программе социально-экономического развития Самарской области. В регионе также реализуется проект "Школа ритейла" — с 2019 года около 300 предприятий получили возможность представить свою продукцию розничным сетям и заключить выгодные контракты.

Правительство региона и в дальнейшем будет поддерживать местных производителей, способствовать развитию онлайн-продаж, чтобы наша продукция, особенно с символикой "Самарский продукт" и "Сделано в Самарской области", пользовалась повышенным спросом.

Дорогие друзья! Добиться значимых результатов в сфере торговли без внимательного, доброжелательного отношения к людям, без профессионализма и высокой самоотдачи невозможно. Эти качества всегда помогали вам в работе.

Благодарю вас за преданность делу, ответственное отношение к своим обязанностям, умение справляться с эмоциональными нагрузками и преодолевать трудности. Спасибо ветеранам торговли, чей опыт, знания и навыки востребованы и в новых экономических условиях. Особая благодарность — работникам, помогающим нашим героям в зоне специальной военной операции и их семьям.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, стабильности и удачи во всех начинаниях!", — говорится в сообщении.

Гид потребителя

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