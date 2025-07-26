Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем работников торговли

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем работников торговли.
"Уважаемые работники и ветераны торговли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Обеспечивая жителей региона разнообразными и качественными товарами и услугами, вы способствуете повышению качества жизни каждой самарской семьи, что служит важнейшим показателем экономического и социального благополучия наших граждан.
Поддержка предпринимателей — одно из ключевых направлений деятельности органов федеральной и региональной власти. На это направлена реализация национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", стартовавшего в 2025 году. Расширение действующих инструментов мер поддержки предпринимательства предусмотрено в пятилетней программе социально-экономического развития Самарской области. В регионе также реализуется проект "Школа ритейла" — с 2019 года около 300 предприятий получили возможность представить свою продукцию розничным сетям и заключить выгодные контракты.
Правительство региона и в дальнейшем будет поддерживать местных производителей, способствовать развитию онлайн-продаж, чтобы наша продукция, особенно с символикой "Самарский продукт" и "Сделано в Самарской области", пользовалась повышенным спросом.
Дорогие друзья! Добиться значимых результатов в сфере торговли без внимательного, доброжелательного отношения к людям, без профессионализма и высокой самоотдачи невозможно. Эти качества всегда помогали вам в работе.
Благодарю вас за преданность делу, ответственное отношение к своим обязанностям, умение справляться с эмоциональными нагрузками и преодолевать трудности. Спасибо ветеранам торговли, чей опыт, знания и навыки востребованы и в новых экономических условиях. Особая благодарность — работникам, помогающим нашим героям в зоне специальной военной операции и их семьям.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, стабильности и удачи во всех начинаниях!", — говорится в сообщении.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка