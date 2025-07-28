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НОВИКОМ разместит бюджетные средства Красноярского края

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) подписал Генеральное соглашение с Министерством финансов Красноярского края о размещении временно свободных средств краевого бюджета на банковских депозитах. Подписание документа стало возможным благодаря высоким кредитным рейтингам банка, его устойчивой позиции в национальной финансовой системе и репутации надежного партнера для государственных и региональных структур.

Фото: предоставлено Новикомбанком

НОВИКОМ с 2019 года уполномочен привлекать средства на депозиты из федерального бюджета и активно сотрудничает с российскими регионами. Размещение позволяет не только сохранить, но и приумножить региональные финансы, получая дополнительные ресурсы для решения приоритетных социально-экономических задач.

Красноярский край — один из ключевых индустриальных регионов страны, обладающий развитой горнодобывающей, металлургической, машиностроительной и топливно-энергетической базой. Экономическая стабильность и инвестиционная активность региона напрямую связаны с эффективным управлением бюджетом.

"Красноярский край входит в число промышленно развитых территорий страны, и устойчивость его экономики важна не только в масштабах Сибири, но и всей России. Размещение средств краевого бюджета на депозитах в НОВИКОМе — это не просто финансовый инструмент. Это механизм, позволяющий эффективно управлять ликвидностью, а значит поддерживать развитие ключевых отраслей региона, от энергетики до машиностроения. Мы видим свою задачу в том, чтобы работать в интересах экономики и обеспечивать долгосрочную финансовую устойчивость промышленности", — подчеркнул Владимир Новиков, заместитель управляющего офисом НОВИКОМа в Новосибирске, представляющий интересы банка в Красноярском крае.

Гид потребителя

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