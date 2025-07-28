НОВИКОМ разместит бюджетные средства Красноярского края

Банк НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) подписал Генеральное соглашение с Министерством финансов Красноярского края о размещении временно свободных средств краевого бюджета на банковских депозитах. Подписание документа стало возможным благодаря высоким кредитным рейтингам банка, его устойчивой позиции в национальной финансовой системе и репутации надежного партнера для государственных и региональных структур.
НОВИКОМ с 2019 года уполномочен привлекать средства на депозиты из федерального бюджета и активно сотрудничает с российскими регионами. Размещение позволяет не только сохранить, но и приумножить региональные финансы, получая дополнительные ресурсы для решения приоритетных социально-экономических задач.
Красноярский край — один из ключевых индустриальных регионов страны, обладающий развитой горнодобывающей, металлургической, машиностроительной и топливно-энергетической базой. Экономическая стабильность и инвестиционная активность региона напрямую связаны с эффективным управлением бюджетом.
"Красноярский край входит в число промышленно развитых территорий страны, и устойчивость его экономики важна не только в масштабах Сибири, но и всей России. Размещение средств краевого бюджета на депозитах в НОВИКОМе — это не просто финансовый инструмент. Это механизм, позволяющий эффективно управлять ликвидностью, а значит поддерживать развитие ключевых отраслей региона, от энергетики до машиностроения. Мы видим свою задачу в том, чтобы работать в интересах экономики и обеспечивать долгосрочную финансовую устойчивость промышленности", — подчеркнул Владимир Новиков, заместитель управляющего офисом НОВИКОМа в Новосибирске, представляющий интересы банка в Красноярском крае.
Последние комментарии
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.