В лето с призами: "Ростелеком" разыгрывает сотни тысяч наград и бонусов среди участников мини-игр

"Ростелеком" объявляет большой летний розыгрыш призов среди участников мини-игр на официальном сайте компании. Чтобы принять участие, достаточно выбрать понравившуюся игру на сайте "Ростелекома". Играть могут не только абоненты компании, но и все желающие.
Награды и бонусы можно получить в двух мини-играх "Ростелекома": простой и аркадной "Одиссея. Три в ряд" и более сложной "Битве героев". Призы доступны за прохождение уровней и за первые места в рейтинге по итогам сезона. Бонусы можно обменять на скидку на интернет-услуги или игровую валюту, подписку на "Ростелеком Лицей" и Wink, покупки в "Ростелеком Игровом" или другие сервисы компании.
Кроме того, разыгрываются призы от десятков партнеров, среди них: "Магнит", "VK Музыка", "Литрес", "СберЗдоровье", Flowwow, "Яндекс Маркет", Ormatek, Kari, "Мультифото", "Яндекс Практикум", Dr.Web, Kaspersky, DDX Fitness, журналы "ПониМашка" и "Классный журнал", страховые компании "Согласие" и "Ренессанс". В среднем в месяц разыгрывается 100 тысяч призов.
Участники большого летнего турнира могут также выиграть уникальные призы, включая подарочные сертификаты Ozon и Sokolov, а также детские GPS-часы от бренда "Где мои дети". Итоги турнира будут подведены 18 августа.
Диана Лурье, руководитель программы лояльности департамента клиентского сервиса "Ростелекома":
Мини-игры на сайте "Ростелекома" вызывают большой интерес пользователей. Геймеры получают ценные призы и возможность развлечься, а мы — повышаем информированность об услугах и сервисах компании. Так, благодаря играм пять тысяч клиентов сменили способ доставки счета с бумажного на электронный, более трех тысяч — зарегистрировались в личном кабинете и программе лояльности, более семи тысяч — скачали мобильное приложение "Ростелекома", а 23 тысячи участников программы лояльности "Бонус" списали бонусы для покупки игровых бустов. Мы видим большой потенциал геймификации во всех сферах, включая клиентский сервис, и продолжим развивать это направление".
Каждую неделю в турнирах на сайте "Ростелекома" участвует около 10 тысяч человек, в среднем каждый игрок проходит пять уровней в день. С момента запуска мини-игр уже разыграно 415 тысяч призов. При регистрации в игре "Одиссея. Три-в-ряд" новым пользователям доступен промокод k14-rtk10, который дает 30 дополнительных игровых попыток. Промокод действует до 31 августа.
Подробнее узнать о мини-играх и выбрать понравившуюся можно на официальном сайте "Ростелекома".
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..