Эксперт ОТП Банка прокомментировал динамику курсов валют

Дмитрий Голубков, директор по макроэкономическому анализу ОТП Банка, отметил, что укрепление рубля к "твердым валютам" примерно на 30%, которое можно было наблюдать в первые пять месяцев текущего года, смутило многих экономистов. Дело в том, что, исходя из фундаментальных макроэкономических факторов рубль не должен был укрепляться, тем более так сильно.

Во-первых, рублевая денежная масса в России растет довольно быстро. С 1 января 2022 года по 1 мая 2025 года денежный агрегат М2 в России вырос на 79%. При этом реальный (физический) объем ВВП повысился, согласно официальной статистике, на 7%. Это означает, что по отношению к 1 января 2022 года в экономике образовалась "избыточная" денежная масса (денежный навес) в размере 1,79/1,07=1,67, т. е. 67% от уровня базового периода. Этот денежный навес последние годы приводит к значительному росту общего уровня цен в экономике (т. е. к инфляции), но пока довольно странным образом не сказался на курсе рубля. Отметим, что за тот же период денежная эмиссия в долларе США была куда менее выраженной: агрегат М2 в США вырос всего на 1,3%, то есть рубль против доллара определенно имел все основания идти вниз.

Во-вторых, после пика цен на нефть в мае 2022 года (около $123 за баррель) наметилась тенденция к понижению цен на нефть и сейчас (в начале июня 2025 года) Brent стоит около $63 за баррель (последний раз такие цены наблюдались в далеком марте 2021 года). То есть экспортная валютная выручка России в настоящее время не находится на сверхвысоком уровне, который мог бы объяснить укрепление рубля. Согласно данным Банка России, в январе — апреле 2025 года выручка от экспорта товаров составила $128,7 млрд, что на 5% меньше уровня соответствующего периода 2024 года. В то же время импорт за вышеозначенные периоды не изменился и остался на уровне около $89 млрд. В результате сальдо текущего счета платежного баланса в январе — апреле 2025 года составило $21 млрд, что примерно на треть меньше уровня января — апреля 2024 года. Иначе говоря, страна зарабатывает меньше иностранной валюты, а тратит столько же, что, при прочих равных, работает на ослабление рубля.

Очевидно, укрепление рубля в первые пять месяцев 2025 года носит несколько аномальный характер. По-видимому, играет роль внебиржевой характер значительной части российского валютного рынка и отсутствие на рынке спекулянтов, которые могли бы сглаживать аномальные колебания курса. Кроме того, на укрепление рубля сыграли продажи валюты из Фонда национального благосостояния (согласно бюджетному правилу), что, однако, существенно сократило размеры ликвидной части ФНБ. Помимо этих факторов укреплению рубля способствовала высокая ключевая ставка Банка России (21% годовых).

"Крепкий рубль приносит определенное неудобство как экспортерам, так и федеральному бюджету, который испытывает сокращение нефтегазовых доходов и расширение дефицита. В связи с этим, а также в связи с вероятным понижением ключевой ставки Банка России, рубль с высокой степенью вероятности должен пойти вниз. Сложно сказать, на каких уровнях рубль будет колебаться летом 2025 года, но нельзя исключить, что котировки рубля против доллара окажутся на уровнях близким к 100 рублей за доллар", - отметил Дмитрий Голубков.