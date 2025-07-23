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ВТБ выяснил, где чаще всего клиенты расплачиваются через смартфон

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 2 млн клиентов ВТБ используют мобильный сервис бесконтактной оплаты ВТБ Pay. С начала года с его помощью совершено 100 млн платежей на 70 млрд рублей.

Чаще всего сервисом пользуются в супермаркетах, кафе и ресторанах — на них приходится основная часть операций. Также популярны платежи на автозаправках и в аптеках.

"Банковские pay-сервисы — удобная альтернатива классическим платежным средствам, когда оплата покупок снова стала возможна одним касанием телефона к терминалу. Рост популярности ВТБ Pay доказывает, что технологичные методы оплаты становятся все более востребованными: пользователи сервиса в среднем совершают на 15% больше покупок, а запуск дополнительного кешбэка стал мощным драйвером прироста числа оплат. Это подтверждает, что современные функции и выгодные предложения напрямую влияют на поведение клиентов и стимулируют их переход на цифровые платежные сервисы", — отметил Алексей Охорзин, советник заместителя президента-председателя правления ВТБ.

Гид потребителя

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