Более 2 млн клиентов ВТБ используют мобильный сервис бесконтактной оплаты ВТБ Pay. С начала года с его помощью совершено 100 млн платежей на 70 млрд рублей.
Чаще всего сервисом пользуются в супермаркетах, кафе и ресторанах — на них приходится основная часть операций. Также популярны платежи на автозаправках и в аптеках.
"Банковские pay-сервисы — удобная альтернатива классическим платежным средствам, когда оплата покупок снова стала возможна одним касанием телефона к терминалу. Рост популярности ВТБ Pay доказывает, что технологичные методы оплаты становятся все более востребованными: пользователи сервиса в среднем совершают на 15% больше покупок, а запуск дополнительного кешбэка стал мощным драйвером прироста числа оплат. Это подтверждает, что современные функции и выгодные предложения напрямую влияют на поведение клиентов и стимулируют их переход на цифровые платежные сервисы", — отметил Алексей Охорзин, советник заместителя президента-председателя правления ВТБ.
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Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.