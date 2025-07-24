В ОТП Банке рассказали, что делать, если перевел деньги не туда

В пресс-службе ОТП Банка подготовили рекомендации на случай, если пользователь по ошибке переводит средства на некорректный счет.

В случае ошибочной денежной транзакции первым делом следует позвонить в свой банк и запросить отмену операции. Банк вернет деньги, если перевод еще не был осуществлен. Если деньги поступили на чужой счет, отменить операцию уже не получится. Тогда стоит попытаться установить контакт с получателем перевода самостоятельно, и разъяснить возникшую ситуацию. Сделать это можно, например, найдя в чеке номер телефона (если оплата проведена по СБП). Существует вероятность, что пользователь согласится вернуть ошибочно полученные средства.

Если связаться напрямую не получилось, стоит обратиться в финансовое учреждение получателя (определить его можно по последовательности первых цифр карты), направить заявление об отмене операции и квитанцию, подтверждающую перевод. Банк может предложить своему клиенту вернуть сумму. В ситуации, когда получатель отказывается добровольно произвести возврат, рекомендуется обратиться в мировой или городской суд, в зависимости от суммы транзакции (в первом случае она не должна превышать 50 тыс. рублей). Согласно российскому законодательству, денежные средства, находящиеся на банковском счете физического лица, признаются его личным имуществом, и их изъятие допустимо только с его согласия. В случае ошибочного перевода и отказа получателя добровольно вернуть эту сумму, необходимо обращаться с заявлением в суд.

Получателю ошибочного перевода стоит помнить, что пользоваться ситуацией не стоит. Если пострадавший направит в банк заявление о возврате средств, поступившие деньги будут считаться необоснованным обогащением. То есть, в случае отказа в возврате денег по итогам расследования банка, пользователю придется по суду вернуть не только сумму перевода, но и компенсировать все расходы на судебные издержки.

Однако при получении ошибочного перевода спешить возвращать полученные деньги незнакомцам напрямую также нельзя. Дело в том, что существуют мошеннические уловки — пользователь получает деньги с незнакомого номера телефона, после этого злоумышленники связываются с жертвой и заявляют о допущенной ошибке при вводе реквизитов, убеждая вернуть деньги, но уже на другой счет, который якобы принадлежит получателю. На самом деле, никакого первоначального перевода не осуществлялось (предварительно жертве направляются фальшивые смс). Также фиксируются ситуации, когда мошенники отправляют человеку небольшую сумму, похищенную у другого лица, а затем просят вернуть её, но перевод необходимо оформить на другого человека, а не на отправителя. Всё большую популярность набирает схема с поддельными интернет-площадками, предлагающими товары по заниженным ценам. Заказав товар и переведя деньги на указанный счет, жертву просят вернуть ошибочный перевод по новым реквизитам. Вскоре после этого начинают поступать звонки от обманутых покупателей, требующих либо доставку товара, либо возврат денежных средств.

"Главный вывод — если вам на счет по ошибке поступили денежные средства, стоит обратиться в банк, чтобы представители финансовой организации самостоятельно отменили транзакцию. Сегодня законодательство не устанавливает чётких сроков возврата ошибочных переводов, но если стороны договорились с помощью сотрудников банка, то в среднем процедура занимает 3–5 рабочих дней. Если же средства уже поступили по ошибочным реквизитам, а аннулировать операцию пришлось через суд, ответчику дается 7 суток для возврата средств", — добавили в пресс-службе ОТП Банка.