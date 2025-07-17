Фирменный магазин мерча ОТП Банка пополнился летними новинками

ОТП Банк расширил ассортимент фирменного OTP Store: в продаже появилась дерзкая летняя коллекция одежды, гаджетов и аксессуаров в фирменном лайм-коде бренда. Лаймовые, но функциональные вещи созданы для деятельных оптимистов — людей, которые стремятся попробовать что-то интересное и умеют быстро превращать идеи в дела, сообщила пресс-служба банка.
Новинки органично продолжают новое позиционирование банка под слоганом "Всё будет ОТП!", запущенное 19 мая 2025 года: вместе с банком любую задумку можно воплотить ярче, быстрее и свободнее.
Что нового в OTP Store:
- Сап Wave. Покори волну и укрась доску фирменным стикерпаком.
- Кубик идей. 43 квинтиллиона комбинаций для тех, кто решает, как собрать собственную жизнь.
- Падл-ракета "Заряд". Манёвренность и лаймовые мячи для корта без компромиссов.
- Эспандер "Жми на полную". Лаймовый заряд для ладони — тренируйся где угодно и не сбавляй темп.
- Воздушный змей Sky Lime. Подними настроение до облаков под слоганом "Всё будет ОТП".
- Крылатый БуБу. Мягкий монстрёнок-талисман в лаймовой футболке с лентой-брелоком.
- Бутылка Lime Flow. Тайм-маркировка подскажет, когда сделать глоток энергии.
Летняя линейка OTP Store создана для деятельных оптимистов — тех, кто действует, вдохновляется и ищет напарника для новых свершений. Банк берёт на себя эту роль: поддерживает идеи, вовлекается в процесс и помогает дойти до результата. С ОТП Банком диплом превращается в стартап, отпуск — в экспедицию, а обычный день — в яркое приключение.
Вся коллекция доступна на otpstore.ru с доставкой в любой регион России.
Последние комментарии
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Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.