16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Фирменный магазин мерча ОТП Банка пополнился летними новинками Каждый четвертый бизнес в России относит себя к креативным индустриям Лучшие команды молодёжных акселераторов Сбера выступили на региональном Демо-дне НОВИКОМ разместил в депозит средства ГФРП Рязанской области Николай Шевцов: "Качество данных - фундамент бизнеса, а не абстракция"

Банки Финансы

Фирменный магазин мерча ОТП Банка пополнился летними новинками

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ОТП Банк расширил ассортимент фирменного OTP Store: в продаже появилась дерзкая летняя коллекция одежды, гаджетов и аксессуаров в фирменном лайм-коде бренда. Лаймовые, но функциональные вещи созданы для деятельных оптимистов — людей, которые стремятся попробовать что-то интересное и умеют быстро превращать идеи в дела, сообщила пресс-служба банка.

Новинки органично продолжают новое позиционирование банка под слоганом "Всё будет ОТП!", запущенное 19 мая 2025 года: вместе с банком любую задумку можно воплотить ярче, быстрее и свободнее.

Что нового в OTP Store:

  • Сап Wave. Покори волну и укрась доску фирменным стикерпаком.
  • Кубик идей. 43 квинтиллиона комбинаций для тех, кто решает, как собрать собственную жизнь.
  • Падл-ракета "Заряд". Манёвренность и лаймовые мячи для корта без компромиссов.
  • Эспандер "Жми на полную". Лаймовый заряд для ладони — тренируйся где угодно и не сбавляй темп.
  • Воздушный змей Sky Lime. Подними настроение до облаков под слоганом "Всё будет ОТП".
  • Крылатый БуБу. Мягкий монстрёнок-талисман в лаймовой футболке с лентой-брелоком.
  • Бутылка Lime Flow. Тайм-маркировка подскажет, когда сделать глоток энергии.

Летняя линейка OTP Store создана для деятельных оптимистов — тех, кто действует, вдохновляется и ищет напарника для новых свершений. Банк берёт на себя эту роль: поддерживает идеи, вовлекается в процесс и помогает дойти до результата. С ОТП Банком диплом превращается в стартап, отпуск — в экспедицию, а обычный день — в яркое приключение.

Вся коллекция доступна на otpstore.ru с доставкой в любой регион России.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3