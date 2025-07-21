НОВИКОМ: цифровая трансформация промышленности с поддержкой государства

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) принял участие в XVI форуме информационных технологий "InfoSpace". На сессии "Цифровой завод: умные решения для автоматизации производств" выступила вице-президент банка — директор Департамента по реализации мер государственной поддержки промышленности Евгения Шиляева. Она рассказала о практическом опыте НОВИКОМа в финансировании цифровых проектов с использованием мер господдержки, а также о роли таких проектов в укреплении технологического суверенитета страны.

Особое внимание спикер уделила инструментам субсидирования процентных ставок для ИТ-проектов. По ее словам, для многих банков они остаются менее привычными, чем, например, инвестиции в материальное производство, поэтому вкупе с высокой процентной ставкой меры господдержки здесь играют ключевую роль.

Одним из востребованных инструментов являлось Постановление Правительства РФ № 1598, позволявшее ИТ-компаниям и производителям промышленной продукции получать субсидии на проекты цифровой трансформации с использованием российских решений. За последние пять лет в рамках этой программы было выдано 168 кредитов на сумму 85 млрд рублей.

НОВИКОМ активно участвовал в этой работе. В частности, банк выдал кредит на 802 млн рублей для промышленного предприятия Госкорпорации Ростех, направленный на повышение эффективности, внедрение новых технологий и расширение цифровых сервисов на производстве.

"Сегодня цифровизация — это важнейшая составляющая достижения технологического суверенитета. Для промышленности это реальный инструмент повышения эффективности, а для страны — залог устойчивого развития. Мы в НОВИКОМе активно поддерживаем предприятия на пути цифровой трансформации и готовы подбирать для клиентов самые эффективные финансовые решения с господдержкой", — отметила вице-президент банка НОВИКОМ Евгения Шиляева.

Форум "InfoSpace" ежегодно с 2010 года собирает представителей власти и бизнеса для обсуждения цифровых решений и партнерства в реализации национальных программ.