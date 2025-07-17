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Удаленная точка обслуживания банка НОВИКОМ открылась на территории Курганмашзавода

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) расширил свою розничную сеть. Банк открыл офис обслуживания в Кургане, на территории одного из крупнейших предприятий региона — Курганмашзавода холдинга "Высокоточные комплексы".

Фото: предоставлено Новикомбанком

Новый офис НОВИКОМа предназначен специально для работников завода. Теперь они смогут быстро и удобно получать банковские услуги без отрыва от рабочего процесса. Специалисты НОВИКОМа помогут заводчанам открыть счет, оформить социально-платежную карту, взять кредит, разместить средства на депозите, а также проконсультируют по любым вопросам, связанным с работой банка. Также здесь доступны услуги кассового обслуживания.

"Ключевым приоритетом банка остается поддержка предприятий промышленности и их сотрудников. Мы последовательно развиваем удобную инфраструктуру обслуживания там, где работают наши клиенты. Открытие офиса на территории Курганмашзавода — это еще один шаг к тому, чтобы быть ближе к людям, которые создают важную для страны продукцию, приближая тем самым технологический суверенитет", — прокомментировал старший вице-президент НОВИКОМа Максим Розов.

Курганский машиностроительный завод является крупнейшим машиностроительным комплексом Зауралья. Предприятие производит гусеничную технику высокой проходимости и широкий спектр кузнечно-литейной продукции для различных отраслей промышленности. Завод входит в АО НПО "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех. В 2025 году Курганмашзавод отмечает юбилей — 75 лет со дня основания.

"Открытие офиса НОВИКОМа — своеобразный подарок от банка на юбилей предприятия. А для сотрудников Курганмашзавода — это, прежде всего, комфорт и экономия времени. Теперь мы рядом, в шаговой доступности, и готовы помогать по любым финансовым вопросам — от открытия карты до достижения важных жизненных целей", — рассказал управляющий филиала банка в Екатеринбурге, руководитель офиса в Кургане Дмитрий Швецов.

"Для заводчан, работающих в особом режиме, время — драгоценный ресурс. Открытие офиса корпоративного банка в шаговой доступности позволит работникам предприятия быть в курсе самых интересных и выгодных предложений НОВИКОМа", — поддержал событие генеральный директор АО "Курганмашзавод", председатель Курганского регионального отделения Союза машиностроителей России Игорь Гиске.

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