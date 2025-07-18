Банк НОВИКОМ: устойчивое развитие в приоритете

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) опубликовал отчет об устойчивом развитии за 2024 год. В соответствии с документом банку удалось существенно расширить поддержку кадров, нарастить портфель "зеленых" кредитов и значительно сократить негативное влияние на окружающую среду. Это отражает высокую степень экологической, корпоративной и социальной ответственности банка Ростеха.

По данным отчета, за прошлый год НОВИКОМ нарастил портфель "зеленых" кредитов на 1 млрд руб. Сумма выданных средств на проекты, способствующие минимизации вреда окружающей среде, к концу 2024 года достигла 10,4 млрд руб.

Помимо этого, в отчетном периоде НОВИКОМ сократил выбросы парниковых газов на 30,6%. Такого эффекта удалось достичь благодаря более рациональному потреблению тепловой и электрической энергии.

Большое внимание банк Ростеха уделяет поддержке кадрового потенциала промышленности. С этой целью НОВИКОМ реализует мотивационную программу "Развитие", в рамках которой руководство предприятий-партнеров включает в нее приоритетные группы сотрудников, а те, в свою очередь, получают доступ к льготным ставкам по кредитам в НОВИКОМе.

В прошлом году банк расширил действие программы "Развитие" на представителей инженерно-технических специальностей и наставников, чей опыт и знания бесценны для технологического будущего России. В 2024 году к программе присоединилось более 60 промышленных предприятий.

В рамках Концепции устойчивого развития, утвержденной Советом директоров банка, НОВИКОМ внимательно следит за тем, чтобы и его клиенты, промышленные предприятия, в своей работе соблюдали принципы ОСК (Окружающая среда, Социальная ответственность, Корпоративное управление). В 2024 году в банке были утверждены типовые ОСК-ковенанты, которые при необходимости позволяют Банку устанавливать в кредитных соглашениях условия для отслеживания работы, проводимой заемщиком в области ОСК.

В минувшем году банк усовершенствовал собственную модель оценки ОСК-рисков заемщиков. Как заключили в компании АКРА Риск-Менеджмент, проводившей аудит, методика НОВИКОМа учитывает рекомендации Банка России.

"Устойчивое развитие — приоритетное направление работы НОВИКОМа, соответствующее долгосрочным национальным целям. Мы видим свою задачу в том, чтобы не только финансировать производства, но и способствовать формированию надежной технологической и кадровой базы для промышленного лидерства нашей страны на мировой арене. Отчет об устойчивом развитии отражает системные результаты этой работы", — заявила Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш Елена Георгиева.