Лучшие команды молодёжных акселераторов Сбера выступили на региональном Демо-дне

В Самаре на площадке Поволжского банка Сбербанка состоялся Демо-день молодёжных акселераторов Сбера — программ по технологическому предпринимательству для школьников, студентов ссузов и вузов и молодых учёных. Свои стартапы представили шесть лучших команд, разработавших решения в самых разных сферах — от освоения космического пространства до современных медицинских продуктов.

На протяжении нескольких месяцев участники проходили насыщенную программу акселераторов: прокачивали предпринимательские навыки, изучали технологии, бизнес-развитие, маркетинг, командообразование, работали над созданием MVP (минимально жизнеспособного продукта) и тестировали гипотезы с поддержкой менторов из числа опытных предпринимателей. За время обучения коллективы прошли путь от идеи до готового продукта, а некоторые — до первых клиентов и продаж.

На мероприятии молодые предприниматели защищали свои проекты перед экспертами из бизнеса, вузов, инвесторами. По итогам региональной встречи все участники получили специальные условия на сервисы провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru, а также сертификаты от всероссийского благотворительного проекта "Поколение", которые дают ребятам фаст-трек во второй этап для прохождения отбора на бесплатное 10-летнее наставничество от действующих предпринимателей.

Юлия Бунтова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

"В этом году в программу заявили более 64 тысяч проектов! И мы все искренне восхищаемся каждым участником, а финалисты — это отдельная гордость. Найти идею, собрать команду, которая поддержит, продумать этапы реализации, начать определенные исследовательские, практические мероприятия и еще и представить все это так перед жюри, чтобы люди захотели вложиться в проект — это пример целеустремлённости! Уже сегодня участники реализуют те наработки, которые формируют их будущее, а вместе с этим и будущее нашей страны. Считаю, что праздник идей, творчества точно состоялся".

Вадим Игнатьев, начинающий предприниматель, финалист регионального Демо-дня (Самара):

"Развивать собственное дело — большие удача и успех. И вся наша команда благодарна Сберу за такую возможность! Мы презентовали уникальную разработку — проект "Фаэтон". Это космическая платформа, которая позволит создавать наноспутники формата CubeSat с искусственным интеллектом на борту. Конечный продукт — это nano-платформа, в которую заказчик интегрирует свою полезную нагрузку для дальнейшего запуска в космос, откуда уже полноценный спутник будет передавать данные на землю. Интегрируются любые компоненты, которые нужны заказчику, будь то антенна, камера или другое устройство. Наше главное отличие от стандартных спутников — это унификация, настройка той конфигурации, которая нужна заказчику. Эта платформа потенциальна полезна университетам, научно-образовательным центрам. Сейчас в России активно развиваются программы финансирования таких запусков. Новизна именно нашей разработки в технических характеристиках. Мы применяем ИИ, его алгоритмы для сжатия данных, а это — 40-60%, причем без потерь".

Сбер проводит региональные Демо-дни молодежных акселераторов с 2022 года. Их цель — усилить взаимодействие между молодыми предпринимателями, корпорациями, инвесторами, университетами и властями, чтобы стимулировать развитие региональной экономики и инновационной среды.