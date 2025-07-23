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ВТБ ускорил импортозамещение виртуальной инфраструктуры в пять раз

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ВТБ перевел 11 тыс. виртуальных рабочих мест на отечественную платформу Basis Workplace. Использование автоматизированного решения MIND Migrate позволило увеличить скорость миграции в пять раз — теперь банк может переводить до 3 тысяч виртуальных компьютеров в месяц.

Данный переход соответствует общерыночной тенденции: после ухода международных IT-вендоров российские компании активно переходят на отечественные аналоги. Согласно последним данным Минцифры, в 2024 году более 40% крупных предприятий уже завершили замену ключевого зарубежного программного обеспечения. Особенно активно процесс импортозамещения идет в финансовом секторе, где требования к безопасности и стабильности работы особенно высоки.

"Для нас было критически важно провести миграцию виртуальных рабочих мест максимально бесшовно и быстро, обеспечив при этом доступность банковских систем в полном объеме. Благодаря инструментам MIND Software миграция стала предсказуемым, понятным, прогнозируемым по времени процессом, поэтому мы планируем в дальнейшем переносить с их помощью не только виртуальные рабочие места, но и виртуальные серверы", — сообщил Владимир Дергачев, руководитель департамента развития инфраструктуры — старший вице-президент ВТБ.

Банк также рассматривает возможность интеграции системы в собственное облако VTB Cloud, что позволит оптимизировать управление IT-инфраструктурой. Этот шаг соответствует еще одному заметному тренду — переходу крупных компаний на собственные облачные решения, что обеспечивает большую независимость и гибкость в управлении цифровыми ресурсами.

Отраслевые аналитики отмечают, что опыт таких крупных игроков, как ВТБ, существенно ускоряет развитие всего рынка российского ПО. Разработчики Basis и MIND Software уже адаптируют свои продукты с учетом полученного опыта работы с банком, что делает их решения более зрелыми и готовыми к внедрению в других крупных организациях.

По прогнозам экспертов, к 2026 году доля российского ПО в государственном секторе и финансовой отрасли может превысить 70%. При этом особое внимание уделяется не просто замене иностранных решений, но и созданию полноценной экосистемы совместимых отечественных продуктов, способных полностью закрыть потребности бизнеса в цифровых технологиях.

Гид потребителя

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