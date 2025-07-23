Самарец Кирилл Бородачев стал серебряным призером чемпионата мира по фехтованию, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
"В Тбилиси на чемпионате мира по фехтованию Кирилл Бородачев (воспитанник самарской СШОР №5, тренер Элина Орлова) в турнире рапиристов завоевал серебро. Причем в полуфинале он одолел олимпийского чемпиона Максима Поти из Франции. Для Кирилла эта медаль стала первой в карьере на чемпионатах мира. Напомню, он также является серебряным призером Олимпийских игр-2020, а недавно выиграл бронзу чемпионата Европы в командных соревнованиях, - написал глава региона. - Поздравляю нашего спортсмена и его замечательного тренера!"
На чемпионате также выступает еще один самарец - Антон Бородачев. Впереди у спортсменов командный турнир.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!