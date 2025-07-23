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Общество

В Самаре из-за дорожных работ изменится схема движения четырех автобусных маршрутов

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с дорожными работами на Московском шоссе (дублер) от ул. Алма-Атинской до ул. Дальней в направлении ул. Ташкентская, изменено движение четырех автобусных маршрутов, сообщает городской департамент транспорта.

Маршруты №№ 1, 51, 67 осуществляют движение по Московскому шоссе (дублер) с выездом на основное Московское шоссе без заезда на ООТ "ул. Алма-Атинская" и далее по маршруту с заездом на Московское шоссе (дублер)/ООТ "16 км (ул. Дальняя").

Маршрут №83 по Волжскому шоссе - Московское шоссе (дублер) с выездом на основное Московское шоссе и далее по маршруту с заездом на Московское шоссе (дублер)/ООТ "16 км (ул. Дальняя) в направлении ООТ "ул. Ташкентская".

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