ВТБ расширил возможности управления личными финансами в онлайн-банке

Сервис помогает пользователям лучше управлять личным бюджетом: отслеживать доходы и расходы, видеть динамику баланса, анализировать траты по брендам и оценивать выгоду от кешбэка.
Главное нововведение — возможность группировать операции по собственным категориям. Например, при ремонте можно объединить все расходы в одну категорию и сразу увидеть, сколько потрачено. Это упрощает анализ и помогает точнее планировать бюджет.
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Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.