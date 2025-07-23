ВТБ расширил возможности управления личными финансами в онлайн-банке

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Сервис помогает пользователям лучше управлять личным бюджетом: отслеживать доходы и расходы, видеть динамику баланса, анализировать траты по брендам и оценивать выгоду от кешбэка.