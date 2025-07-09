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НОВИКОМ провел дискуссию о поддержке технологического развития на ИННОПРОМ-2025

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) представил инструменты поддержки промышленности и мотивации кадров "Развитие". О разработанных инициативах рассказал вице-президент банка Игорь Куржиямский на пленарной сессии "Инвестиции в прогресс: финансовая поддержка технологического лидерства" в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2025.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Организатором сессии выступил банк. На ней участники дискуссии обсудили финансовые и нефинансовые меры поддержки технологического развития. Модерировала дискуссию управляющий директор управления развития секторов экономики цифровой трансформации Российского союза промышленников и предпринимателей Мария Юргелас. В мероприятии приняли участие представители крупных промышленных предприятий, в том числе клиентов банка, и институтов развития.

Технологическое лидерство — одна из главных задач, поставленных руководством страны перед промышленностью. Однако для достижения заданных целевых ориентиров требуется значительный объем финансирования на доступных для промышленности условиях, поэтому системная поддержка со стороны финансовых институтов должна быть комплексной, охватывающей все стадии жизненного цикла промышленного проекта.

"НОВИКОМ работает на рынке более 30 лет и обладает уникальной экспертизой на стыке финансов и производства. Вся прибыль реинвестируется в промышленность. Банк финансирует как крупные предприятия, так и компании сегмента малого и среднего бизнеса, работающие в кооперации с отраслевыми холдингами, а также поддерживает их сотрудников. Благодаря аккредитации в ключевых мерах господдержки промышленности и собственным программам мы создаем максимально комфортные условия для запуска и реализации проектов, обеспечивающих технологический суверенитет страны", — подчеркнул вице-президент НОВИКОМа — директор Департамента развития бизнеса Игорь Куржиямский.

Эксперт подчеркнул, что ключевым фактором при принятии инвестиционных решений в промышленности остается стоимость финансирования и соотношение ожидаемой отдачи. Приоритетом банка является обеспечение клиентам максимально доступных условий привлечения заемных средств.

Во время пленарной сессии представители руководства крупнейших компаний отрасли — АО "РУСАЛ МЕНЕДЖМЕНТ", ООО "Новосталь-М", ГК "Аквариус" и институтов развития — АНО "Агентство по технологическому развитию", АНО "Инновационный инжиниринговый центр" — в своих докладах затронули такие актуальные темы как развитие производства критических компонентов, совершенствование программ поддержки экспорта и инвестиций, нефинансовые меры поддержки предприятий, новые механизмы господдержки и предложения по их совершенствованию с учетом потребностей индустрии.

Гид потребителя

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