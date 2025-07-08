НОВИКОМ на ИННОПРОМ-2025 поделился опытом реализации проектов с использованием мер господдержки

Банк НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) представил практику привлечения льготного государственного финансирования для промышленных предприятий в рамках выставки ИННОПРОМ-2025 в Екатеринбурге. Об этом рассказал заместитель Председателя Правления банка Алексей Кузнецов в ходе сессии "Инжиниринг для прорыва: технологический суверенитет и практики локализации".

НОВИКОМ активно работает с ключевыми профильными инструментами государственной поддержки — от программ Фонда развития промышленности до кластерной инвестиционной платформы (КИП) и промышленной ипотеки. Причем банк не просто предоставляет клиенту льготный ресурс, а сопровождает его на всех этапах: от подготовки заявки и согласования условий с профильными институтами развития до выдачи кредита и контроля исполнения проекта.

Банк одним из первых начал работу по КИП — совместной инициативе Минпромторга России, ФРП и ВЭБ.РФ. Она позволяет предприятиям получать кредиты по ставке 30% от ключевой ставки Банка России плюс не более 3% для реализации приоритетных проектов. С применением этого механизма уже запущен ряд значимых инициатив: производство новой модели АВТОВАЗа LADA Iskra, а также создание и модернизация производств магистральных грузовых и маневровых локомотивов.

Отдельное внимание Алексей Кузнецов уделил практике финансирования проектов, подпадающих под критерии технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТСиСАЭ).

"В числе поддержанных НОВИКОМом инициатив — суверенизация производства вагонов метро АО "Метровагонмаш". Включение в перечень таких проектов позволило применить пониженные коэффициенты риска при расчете достаточности капитала. Мы активно работаем и с другими программами государственной поддержки. Так, НОВИКОМ выдал банковские гарантии в пользу ФРП, обеспечив тем самым финансирование локализации производства комплектующих для двигателей КАМАЗ. По программе "2030" банк принял участие в создании и расширении производства авиадвигателей ПД-14 для лайнеров МС-21 в порядке замещения силовых агрегатов иностранного производства", — отметил Алексей Кузнецов.

В завершение выступления Алексей Кузнецов подчеркнул, что система мер государственной поддержки уже доказала свою эффективность, но требует дальнейшей оптимизации и развития. НОВИКОМ, опираясь на значительный опыт и экспертизу, продолжает обеспечивать предприятия доступом к льготным ресурсам и сопровождать их на всех этапах реализации проектов.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 7 по 10 июля 2025 года в Екатеринбурге. В этом году ее главной темой станет достижение технологического лидерства и обеспечение индустриального прорыва. В мероприятии принимают участие ведущие компании Госкорпорации Ростех: ОДК, УВЗ, "Швабе", "РТ-Техприемка", "Росэл", КРЭТ, "Высокоточные комплексы" и другие. Организаторами выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области.