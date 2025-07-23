АКРА подтвердило высокий кредитный рейтинг ОТП Банка на уровне АА-(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ОТП Банка на уровне АА-(RU). ОТП Банк уверенно сохраняет свои позиции в пуле лидеров финансового рынка с высоким уровнем кредитного рейтинга по шкале национальных агентств.

Аналитики отметили значимое улучшение бизнес-профиля банка до умеренно сильного на фоне укрепления рыночных позиций, высоко оценили систему управления банка, которая способствует успешной реализации его стратегии, и уровень достаточности капитала. Как отмечает агентство, норматив Н1.2 составил 11% на 01.06.2025 при среднем значении за последние 12 месяцев на уровне 11,3%, что позволяет банку выдерживать прирост стоимости риска свыше 500 б. п. Сохраняется удовлетворительная оценка риск-профиля банка и адекватная позиция по фондированию и ликвидности.

При формировании рейтинговой оценки АКРА также учитывает возможность получения ОТП Банком поддержки со стороны материнской Группы ОТП, крупного провайдера финансовых услуг в странах Центральной, Южной и Восточной Европы.

Основным видом деятельности ОТП Банка остается кредитование физических лиц прежде всего в сегментах POS- и автокредитования. Банк сосредоточен на упрочнении своих рыночных позиций, в том числе за счет расширения профиля и масштабов деятельности на фоне увеличения объема собственного капитала.