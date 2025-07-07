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ОТП Банк вручил лаймовый автомобиль победительнице весенней акции

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОТП Банк вручил GEELY Monjaro FLAGSHIP 2.0 8AT 4WD победительнице акции "Весеннее промо" Лилии Воробьевой из Одинцово. Торжественное вручение ключей от автомобиля состоялось 30 июня 2025 года в автосалоне партнера акции БорисХоф на 2-й Магистральной улице в Москве.

На церемонии награждения Лилия поделилась тем, что сейчас ходит на курсы вождения, и предложение ОТП Банка поучаствовать в розыгрыше, просто совершив покупку по карте банка, пришлось ей по душе, а получение нового автомобиля стало для неё значимым этапом на пути к реализации её личных амбиций и стремлений.

Акция с ярким лаймовым автопризом проводилась с 19 мая по 15 июня 2025 года. Ее старт был приурочен к началу реализации нового позиционирования ОТП Банка, в рамках которого банк активно поддерживает деятельный оптимизм своих клиентов, вдохновляя их на реализацию смелых идей и поддерживая каждое их начинание.

Напомним, что для участия в акции было необходимо с 19 мая 2025 г. по 15 июня 2025 г. включительно впервые оформить дебетовую ОТП Карту и совершить не менее одной покупки на сумму от 100 рублей. За каждую покупку на указанную сумму клиент получал 1 шанс выиграть приз. Чем больше покупок — тем больше шансов на победу.

После оформления первой дебетовой ОТП Карты и совершения каждой покупки на сумму от 100 рублей в период акции участнику акции присваивался порядковый номер. Чем больше покупок на указанную сумму совершал участник, тем больше ему присваивалось порядковых номеров и тем больше было шансов выиграть приз. Выбор победителя акции был произведен случайным образом с помощью рандомайзера. Им стала участница с номером 168 847.

Победитель был опубликован на сайте Банка и в официальных группах/каналах Банка в социальной сети "ВКонтакте"/"Одноклассники"/мессенджере "Телеграм", расположенных по адресам: https://vk.com/otpbank_ru, https://ok.ru/otpbank.ru, https://t.me/otpbanknews 21 июня 2025 г. вместе с видео, в котором отображен процесс определения победителей.

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