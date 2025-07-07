ОТП Банк вручил лаймовый автомобиль победительнице весенней акции

ОТП Банк вручил GEELY Monjaro FLAGSHIP 2.0 8AT 4WD победительнице акции "Весеннее промо" Лилии Воробьевой из Одинцово. Торжественное вручение ключей от автомобиля состоялось 30 июня 2025 года в автосалоне партнера акции БорисХоф на 2-й Магистральной улице в Москве.

На церемонии награждения Лилия поделилась тем, что сейчас ходит на курсы вождения, и предложение ОТП Банка поучаствовать в розыгрыше, просто совершив покупку по карте банка, пришлось ей по душе, а получение нового автомобиля стало для неё значимым этапом на пути к реализации её личных амбиций и стремлений.

Акция с ярким лаймовым автопризом проводилась с 19 мая по 15 июня 2025 года. Ее старт был приурочен к началу реализации нового позиционирования ОТП Банка, в рамках которого банк активно поддерживает деятельный оптимизм своих клиентов, вдохновляя их на реализацию смелых идей и поддерживая каждое их начинание.

Напомним, что для участия в акции было необходимо с 19 мая 2025 г. по 15 июня 2025 г. включительно впервые оформить дебетовую ОТП Карту и совершить не менее одной покупки на сумму от 100 рублей. За каждую покупку на указанную сумму клиент получал 1 шанс выиграть приз. Чем больше покупок — тем больше шансов на победу.

После оформления первой дебетовой ОТП Карты и совершения каждой покупки на сумму от 100 рублей в период акции участнику акции присваивался порядковый номер. Чем больше покупок на указанную сумму совершал участник, тем больше ему присваивалось порядковых номеров и тем больше было шансов выиграть приз. Выбор победителя акции был произведен случайным образом с помощью рандомайзера. Им стала участница с номером 168 847.

Победитель был опубликован на сайте Банка и в официальных группах/каналах Банка в социальной сети "ВКонтакте"/"Одноклассники"/мессенджере "Телеграм", расположенных по адресам: https://vk.com/otpbank_ru, https://ok.ru/otpbank.ru, https://t.me/otpbanknews 21 июня 2025 г. вместе с видео, в котором отображен процесс определения победителей.