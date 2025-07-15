ВТБ прогнозирует рекордную прибыль в 2026 году на фоне снижения ключевой ставки

Ключевая ставка Центробанка в обозримом будущем перестанет быть сдерживающим фактором для кредитования, считают в ВТБ. "Можно смело предположить, что уже при ставке 10–12% спрос на кредитном рынке начнет восстанавливаться", — сказал в интервью Коммерсанту первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
Однако регулятор понимает риски чрезмерного кредитного роста. По мнению первого зампреда ВТБ, у Центробанка есть четкое понимание, что двузначные темпы прироста кредитного портфеля — особенно ближе к 20% — несовместимы с целевым уровнем инфляции в 4%.
Сам ВТБ будет выигрывать от снижения ключевой ставки. По словам Пьянова, не исключен сценарий, при котором ВТБ превысит прошлый рекорд по чистой прибыли в 551 миллиард рублей уже в 2026 году на сотню миллиардов рублей. При этом период снижения ключевой ставки не ограничится одним годом, а продлится и на 2027-й.
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