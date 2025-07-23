ВТБ: pay-сервисы способствуют росту транзакционной активности клиентов

Число пользователей ВТБ Pay превысило 2 млн человек. С начала года они совершили 100 млн оплат на 70 млрд рублей. Их транзакционная активность в среднем выше на 15%, чем у клиентов, которые не пользуются сервисом.

Особый интерес к pay-сервису вызвал запуск специальной категории в программе лояльности: в течение двух месяцев клиенты получали дополнительные 1,5% кешбэка за все покупки, оплаченные с помощью ВТБ Pay. В результате этой акции количество транзакций выросло втрое. Чаще всего сервис использовали для оплаты в супермаркетах, кафе и ресторанах, на автозаправках и в аптеках.

В ближайшее время в ВТБ Pay появятся новые функции: пользователи смогут видеть актуальный баланс карт для выбора оптимального способа оплаты, а сам сервис станет доступен прямо с главного экрана ВТБ Онлайн, что упростит доступ к платежам через мобильное приложение банка. Также скоро для выбора снова станет доступна дополнительная категория кешбэка за оплату через сервис.

"Банковские pay-сервисы — удобная альтернатива классическим платежным средствам, когда оплата покупок снова стала возможна одним касанием телефона к терминалу. Рост популярности ВТБ Pay доказывает, что технологичные методы оплаты становятся все более востребованными: пользователи сервиса в среднем совершают на 15% больше покупок, а запуск дополнительного кешбэка стал мощным драйвером прироста числа оплат. Это подтверждает, что современные функции и выгодные предложения напрямую влияют на поведение клиентов и стимулируют их переход на цифровые платежные сервисы", — отметил Алексей Охорзин, советник заместителя президента-председателя правления ВТБ.