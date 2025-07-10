Больше, чем инвесторы: Сбер раскрыл детали Клуба акционеров

Сбер объявил о запуске Клуба акционеров — уникального для российского рынка формата взаимодействия частных инвесторов с компанией-эмитентом. Проект предназначен для инвесторов, которым важно влиять на будущее компании, частью которой они являются и от которой зависит их финансовое благополучие. Чтобы стать участником Клуба, необходимо владеть акциями банка на брокерском счете в СберИнвестициях.

Клуб акционеров Сбера — это пространство сопричастности, диалога и взаимодействия инвесторов и компании, в котором акционер не просто формально владеет ценными бумагами, а непосредственно участвует в развитии бизнеса. Новый формат объединяет финансовые и лайфстайл-привилегии для участников, закрытые мероприятия и встречи с топ-менеджментом Сбера.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбера:

"Сегодня миллионы людей в России владеют акциями крупнейших компаний. Но далеко не каждый чувствует, что он по-настоящему причастен бизнесу эмитентов. Клуб акционеров Сбера создан для того, чтобы создать связь — между инвестором и бизнесом, деньгами и смыслом, будущим и настоящим. Это пространство, где инвестиции обретают еще больший смысл, а статус акционера становится частью личной идентичности. Клуб акционеров Сбера — это сообщество тех, кому важно быть не просто держателем акций, а настоящим соавтором перемен, инвестором, которому не всё равно".

Чтобы стать участником Клуба достаточно купить или перевести акции Сбера на обслуживание в СберИнвестиции — после чего инвесторы автоматически получат статус в Клубе — Зеленый, Серебряный или Золотой — в соответствии с количеством акций в их портфеле.

Официальный сайт Клуба: sberbank.com/club.