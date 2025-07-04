Александр Ведяхин: "ЦБ уже начал снижать ставку и, скорее всего, активно продолжит этот процесс"

В июле ставка может снизиться еще на 2 пп до 18%, а к концу года — до 15–16%.

На сегодняшний день существуют ряд признаков охлаждения экономики, которые проявляются в замедлении инфляции, более сдержанном росте потребительской, кредитной активности и др. К высоким ставкам прибавляется не самая благоприятная конъюнктура на сырьевых рынках и крепкий рубль. Также есть и структурные факторы замедления, связанные с тем, что в российской экономике ограничены свободные трудовые ресурсы.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Говорить о переохлаждении преждевременно — по нашим оценкам, при сохранении траектории ВВП в 1п25 рост по итогам всего 2025 года составит 1,5%. Банк России хорошо понимает, что для сглаживания рисков переохлаждения требуется более низкая ключевая ставка. Он уже начал снижать ставку и, скорее всего, активно продолжит этот процесс с учетом его последних мягких комментариев. На ближайшем заседании в июле ставка может снизиться еще на 2 пп до 18%, а к концу года — до 15- 16%.

Это более быстрое и более резкое снижение ставки, чем ожидал рынок процентных ставок в начале этого года. Таким образом, ЦБ готов гибко реагировать на меняющуюся экономическую ситуацию. Банк России может смягчать свою политику еще быстрее, если, например, курс рубля останется на текущих крепких уровнях до конца года или если будет принято решение о снижении цены отсечения бюджетного правила".