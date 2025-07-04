16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Покупай с улыбкой: почти 6 млн раз жители Поволжья воспользовались биометрическим сервисом Сбера Александр Ведяхин: "ЦБ уже начал снижать ставку и, скорее всего, активно продолжит этот процесс" СберИнвестиции: 90% инвесторов считают важным проходить обучение ВТБ: мошенники обновили схему обмана с "перерасчетом пенсии" Самарцы направили 1,2 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений в СберНПФ

Финансы Экономика и бизнес

Александр Ведяхин: "ЦБ уже начал снижать ставку и, скорее всего, активно продолжит этот процесс"

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В июле ставка может снизиться еще на 2 пп до 18%, а к концу года — до 15–16%.

На сегодняшний день существуют ряд признаков охлаждения экономики, которые проявляются в замедлении инфляции, более сдержанном росте потребительской, кредитной активности и др. К высоким ставкам прибавляется не самая благоприятная конъюнктура на сырьевых рынках и крепкий рубль. Также есть и структурные факторы замедления, связанные с тем, что в российской экономике ограничены свободные трудовые ресурсы.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Говорить о переохлаждении преждевременно — по нашим оценкам, при сохранении траектории ВВП в 1п25 рост по итогам всего 2025 года составит 1,5%. Банк России хорошо понимает, что для сглаживания рисков переохлаждения требуется более низкая ключевая ставка. Он уже начал снижать ставку и, скорее всего, активно продолжит этот процесс с учетом его последних мягких комментариев. На ближайшем заседании в июле ставка может снизиться еще на 2 пп до 18%, а к концу года — до 15- 16%.

Это более быстрое и более резкое снижение ставки, чем ожидал рынок процентных ставок в начале этого года. Таким образом, ЦБ готов гибко реагировать на меняющуюся экономическую ситуацию. Банк России может смягчать свою политику еще быстрее, если, например, курс рубля останется на текущих крепких уровнях до конца года или если будет принято решение о снижении цены отсечения бюджетного правила".

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3