Покупай с улыбкой: почти 6 млн раз жители Поволжья воспользовались биометрическим сервисом Сбера

За первые пять месяцев 2025 года треть от всех транзакций, свыше 1.8 млн, с помощью сервиса "Оплата улыбкой" пришлась на Самарскую область. За I квартал и два месяца II квартала 2025 года жители Поволжья 5.9 млн раз оплатили свои покупки с использованием биометрии, что составило 22.6% от числа транзакций за весь 2024 год.

Помимо Самарской области в число регионов-лидеров по использованию сервиса "Оплата улыбкой" вошли Саратовская (886.6 тыс. транзакций) и Оренбургская (799 тыс. транзакций). В целом же только за I квартал 2025 года жители России совершили более 37,5 миллионов платежей на общую сумму почти 30 млрд рублей с помощью биометрии.

На сегодняшний день Сбер продолжает развивать и улучшать инфраструктуру системы оплаты: так, только в Поволжье насчитывается свыше 76 тысяч биотерминалов, более 1 млн — по всей России. Количество установленных устройств растет каждый год.

Анализ возрастных групп показывает, что основными пользователями сервиса остаются люди в возрасте от 25 до 44 лет (56%). Далее следуют клиенты в возрасте от 45 до 64 лет (31%). Возрастные категории 22–24 года и старше 65 лет составляют по 5% от общего числа пользователей. И только 3% граждан в возрасте от 18 до 21 года прибегают к оплате улыбкой.

Напомним, что Сбер запустил сервис оплаты по биометрии летом 2023 года. Больше не нужно носить с собой наличные, банковскую карту или телефон — оплатить можно практически мгновенно. Достаточно на экране терминала выбрать "Оплата улыбкой" и посмотреть в камеру — это просто, удобно и безопасно. Биотерминалы Сбера умеют распознавать уникальные физиологические черты лица человека. Когда вы смотрите в камеру, система сканирует лицо и преобразует его особенности в уникальный код, на основе которого биометрическая платформа подтверждает вашу личность, и происходит оплата.

Безошибочная фиксация уникального образа лица появилась благодаря искусственному интеллекту. Алгоритмы распознавания обучены не только отличать реальные лица от фотографий или видео, а также учитывать изменения во внешности человека, такие как смена прически или наличие бороды и так далее. При необходимости, в процессе оплаты по биометрии, а также для дополнительных проверок система запросит ПИН-код, который в любое удобное время можно поменять в мобильном приложении. Это еще один дополнительный этап обеспечения защиты операций.

В этом году сервис "Оплата улыбкой" стал амбассадором масштабного блог-тура "Космическое путешествие", который Сбер организовал в регионах Поволжья — Самарской и Ульяновской областях.

В течение четырех дней участники тура посещали с экскурсиями множество значимых локаций: АВТОВАз погрузил гостей в мир отечественного автопрома, свои двери открыл таинственный Бункера Сталина, а знаменитые "Жигулевские ворота" распахнулись, чтобы пропустить теплоход, с которого участники увидели всю красоту городов с Волги. В Ульяновске блогеры познакомились с историческим наследием города, посетили единственный в мире музей камня симбирцит, а также совершили путешествие во времени в геопарке "Ундория", где исследователей ждал палеонтологический музей и настоящие раскопки на волжском берегу.