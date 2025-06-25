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Финансы Экономика и бизнес

НОВИКОМ наградили за развитие финансовой грамотности

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель Правления банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) удостоена почетной грамоты Министерства науки и высшего образования РФ. Награду Елене Георгиевой вручил генеральный директор Ростеха, председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов. Торжественная церемония состоялась на заседании Бюро СоюзМаш, которое прошло в рамках открытия XIII Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего".

Фото: предоставлено Новикомбанком

Почетной грамотой отмечено содействие банка под руководством Елены Георгиевой в решении задач, возложенных на Минобрнауки России. В частности, НОВИКОМ реализует масштабную программу по повышению финансовой грамотности среди сотрудников промышленных предприятий, молодых инженеров, студентов и предпринимателей.

Курс финансовой грамотности НОВИКОМа стартовал в 2021 году и за четыре года охватил более 60 000 человек во всех регионах присутствия банка. Только за 2024 год эксперты посетили с лекциями более 130 промышленных предприятий в 25 регионах России, а также выступили в Южно-Уральском государственном университете, Волжском университете им. В. Н. Татищева и филиале МГТУ им. Н. Э. Баумана в Калуге. Тематика уроков охватывает управление личными финансами, использование современных банковских инструментов и защиту от мошенничества. Семинары доступны также в формате бесплатного видеокурса, разработанного совместно с Академией Ростеха.

Помимо этого, банк проводит встречи с представителями малого и среднего бизнеса в регионах, где рассказывает о доступных программах государственной поддержки и инновационных финансовых инструментах.

Символично, что награждение НОВИКОМа почетной грамотой Минобрнауки России состоялось в рамках форума "Инженеры будущего". Банк традиционно выступает партнером этого масштабного проекта и организует собственные мероприятия образовательной программы. В этом году при участии НОВИКОМа проходят междисциплинарный модуль по кибербезопасности, воркшопы для детской смены, а также интеллектуальный турнир и квиз по финансовой грамотности.

"Финансовая грамотность — это не просто навык обращения с деньгами. Это основа личной стабильности и профессиональной эффективности. Наша задача — помочь сотрудникам российской промышленности разобраться в современных финансовых инструментах, научиться противостоять рискам и эффективно использовать возможности государственной поддержки. Мы благодарны за признание этой работы и несомненно продолжим ее развивать", — подчеркнула Председатель Правления НОВИКОМа, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

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