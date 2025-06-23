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Финансы Экономика и бизнес

Платформа "Содружество" становится пространством международного сотрудничества по финансовой безопасности

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Платформа "Содружество", запущенная банком ПСБ как площадка для проведения олимпиады по финансовой безопасности и просвещению ее пользователей, сегодня трансформируется в технологическую экосистему, где формируется экспертиза по финансовой безопасности", — об этом заявил директор по специальным проектам ПСБ Максим Лобанов на брифинге "Финансовая безопасность молодёжи: вызовы и решения в цифровую эпоху", организованном ПСБ в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума.

"Сегодня международная платформа "Содружество" — это не просто образовательная среда, это точка входа в профессию будущих специалистов новой цифровой экономики, лаборатория идей и технологическая платформа с широкими и гибкими возможностями для совершенствования профессиональных навыков и обмена опытом, внедрения инициатив, направленных на безопасность цифровой среды", — сообщил Максим Лобанов.

В ходе мероприятия эксперты из Росфинмониторинга, Банка России и банковского сообщества обсудили вовлечение молодого поколения в решение глобальных вызовов в области финансовой безопасности и формирование новых инструментов противодействия внешним вызовам.

Значение цифровой платформы "Содружество" в этом процессе возрастает — сегодня она выполняет роль международной экосистемы, где проводятся различные мероприятия, направленные на формирование у молодого поколения навыков эффективного управления личными сбережениями, противодействия кибермошенничеству и обмен опытом при разработке новых решений в сфере финансовой безопасности.

На платформе "Содружество" уже зарегистрировано свыше 260 тысяч участников из более чем 100 стран мира: это старшеклассники, студенты, эксперты и преподаватели, а также представители компаний-работодателей. Участники платформы получают актуальные знания, решают реальные кейсы в сфере финансовой безопасности, изучают модели защиты от психологических манипуляций мошенников и основы безопасной работы с базами данных в условиях новой цифровой экономики, проходят различные тестирования и участвуют в олимпиадах.

Платформа "Содружество" — международная цифровая площадка, созданная в 2021 году банком ПСБ совместно с Росфинмониторингом, Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, Физическим институтом имени П. Н. Лебедева РАН и РУДН им. Патриса Лумумбы по поручению президента РФ. Обеспечивает организационную и информационную поддержку образовательных проектов в сфере финансовой и цифровой безопасности на русском, английском, испанском, португальском и арабском языках. В базе знаний платформы — более 150 курсов (включая экономику, международное право и юриспруденцию), более 370 методических материалов, мобильное приложение и личный кабинет для взаимодействия, обучения и подготовки к соревнованиям в рамках Международной олимпиады по финансовой безопасности. Кроме этого, на платформе представлены анонсы мероприятий международного уровня, форум для общения участников и сервис "профориентация".

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