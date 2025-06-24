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Финансы Экономика и бизнес

Опрос ВТБ: на что родители разрешают детям тратить деньги в интернете

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В России формируются новые принципы детского онлайн-шопинга, показывает опрос ВТБ. Согласно его результатам, родители готовы оформлять банковские продукты и давать разрешение на покупки в интернете, но только при наличии ограничений и контроля за тем, что именно приобретают дети.

Треть жителей Приволжского федерального округа (ПФО) считают оптимальным возрастом для начала самостоятельных покупок в интернете — 14–15 лет. В целом большинство (75%) называет возраст от 10 лет и старше приемлемым для первых онлайн-трат.

Более половины опрошенных уже завели своим детям отдельные банковские карты или готовы это сделать при условии установления лимитов по расходам (25% и 30% соответственно). Еще 20% согласны выпустить карту или платежный стикер для подростков старше 14 лет. Лишь 9% респондентов не планируют оформлять финансовые продукты для детей.

С покупками ребенка в интернете без разрешения сталкивались многие приволжане: 8% отметили, что подобные ситуации происходили неоднократно, еще 20% — что они были единичными.

Около 60% жителей ПФО считают допустимыми онлайн-траты детей до 14 лет на книги и образовательные подписки. 44% всех опрошенных не возражают против онлайн-покупок одежды. Менее трети одобряют расходы на музыкальные сервисы, четверть — траты на внутриигровые покупки, и только 5% родителей разрешают донаты блогерам.

Наиболее популярные способы проверки детских трат — родительский контроль в банковских приложениях (64%) и смс-уведомления о транзакциях (52%). Половина приволжан также устанавливает лимиты и запреты на покупки.

Большинство опрошенных (71%) считают, что ответственность за финансовое поведение детей в интернете лежит на родителях, и лишь 6% считают, что ответственность должны нести владельцы онлайн-платформ, которые обязаны внедрять меры защиты и механизм подтверждений.

*Опрос был проведен в июне среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Гид потребителя

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