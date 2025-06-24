Банк НОВИКОМ нарастил поддержку российской промышленности в ходе ПМЭФ-2025

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) подвел итоги участия в Петербургском международном экономическом форуме. В частности, на ПМЭФ-2025 банк подписал соглашения с ведущими промышленными компаниями и регионами, провел ряд деловых встреч с действующими и потенциальными партнерами, укрепил сотрудничество с представителями власти, бизнеса и инженерного образования.

Ключевая тема форума — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире" — перекликается с ценностями Госкорпорации Ростех, полностью разделяется НОВИКОМом и находит отражение в его стратегии. Как опорный банк российской высокотехнологичной промышленности, НОВИКОМ последовательно расширяет финансовую поддержку предприятий, работающих на технологический суверенитет России.

Одним из значимых событий форума для НОВИКОМа стало подписание соглашения о сотрудничестве с металлургическим холдингом "Новосталь-М". Новый партнер получит доступ к финансированию проектов с использованием мер государственной поддержки. Также НОВИКОМ предоставит компании банковские гарантии для участия в конкурсах, аукционах и тендерах.

Расширено и стратегическое партнерство с Концерном "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), с которым НОВИКОМ сотрудничает уже не первый год. Подписанное соглашение предполагает распространение программ льготного кредитования на все предприятия концерна, обслуживающиеся в банке. Это позволит усилить поддержку отечественной радиоэлектроники.

Существенные шаги сделаны и в развитии регионального взаимодействия. Соглашения о сотрудничестве подписаны с правительствами Краснодарского и Приморского краев, а также Кемеровской области — Кузбасса. Совместная работа будет направлена на реализацию инвестиционных проектов, поддержку малого и среднего предпринимательства и развитие промышленного комплекса регионов.

Во время форума делегация НОВИКОМа провела более двадцати рабочих встреч. В частности, обсуждены направления дальнейшего сотрудничества с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК), ПАО "Газпром", АВТОВАЗом, "Метровагонмашем", Корпорацией МСП и МГТУ им. Н. Э. Баумана. Темы диалога — импортозамещение, стимулирование развития инженерных компетенций, поддержка производственных цепочек и сотрудничество в финансовой сфере.

"Петербургский международный экономический форум — это ежегодная точка синхронизации и определения приоритетов для бизнеса, власти и промышленности. В этом году форум стал местом для обсуждения перспектив развития экономики России в текущих условиях. В центре внимания были технологический суверенитет, поддержка малого бизнеса и развитие платформенной экономики. НОВИКОМ традиционно использует эту площадку для расширения масштабов поддержки российской промышленности, и мы готовы активно приступить к реализации достигнутых на ПМЭФ-2025 договоренностей", — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.