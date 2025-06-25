Ольга Очеретина: "Смелость — единственный способ быть замеченным"

Ольга Очеретина, директор по коммуникациям ОТП Банка, приняла участие в сессии ПМЭФ 2025: "Смысл имеет значение: миссия брендов и устойчивость в креативной экономике", где обсуждалась роль креативности и устойчивого развития в современных коммуникациях брендов.

В своем выступлении она поделилась историей значительных изменений, которые произошли в банке за последние годы. Ольга подчеркнула, как важно брендам быть не просто заметными, а услышанными, особенно в таких традиционных и конкурентных категориях, как банковский сектор.

"Когда вы последний раз всерьез задумывались о бренде банка? Скорее всего, никогда. Банк, как правило, ассоциируется со стандартными операциями. В нашей стране 309 банков, и чтобы запомниться, даже с самым выгодным предложением, нужно использовать креатив и придавать дополнительные смыслы", — отметила Ольга.

В 2018 году ОТП Банк находился на 54-м месте по активам, без корпоративного бизнеса, и был известен в основном тем, кто покупал мебель и технику в кредит. Тогда, по словам Ольги, была принято стратегически важное для банка решение — провести масштабный ребрендинг. Президент ОТП Банка Илья Чижевский поставил цель изменить всё: архитектуру, продукты и внутреннюю культуру, строя универсальный банк с диджитал-основой.

Ольга Очеретина также отметила, что новый цвет, голос и энергия бренда — яркий лайм, юмор, поддержка спорта и искусства, амбассадоры бренда из сотрудников и создание активных комьюнити — всё это стало частью обновлённого имиджа банка. Кроме того, был запущен новый формат отделений в стиле CareTech, где технологии и забота работают вместе, и за 1 полугодие 2025 г. было обновлено более 20 отделений, что является одним из самых быстрых темпов реновации в отрасли.

Ольга подчеркнула, что работа маркетинга, PR совместно с бизнесом, принесли реальные результаты: клиентская база банка увеличилась на 30%, а знание бренда выросло на 8,8 процентных пункта всего за первый год после ребрендинга.

"Смелость — единственный способ быть замеченным в консервативной категории, такой как банковский сектор. Мы не боимся рисковать и идти на изменения", — добавила Ольга Очеретина.

В завершение своего выступления Ольга подчеркнула, что изменения, которые произошли в ОТП Банке, — это только начало долгосрочной работы по созданию банка нового поколения.

Участники сессии, в числе которых были Владлен Заморский, директор по устойчивому развитию коммуникационной группы Okkam, Любовь Маляревская, генеральный директор АО "Русская Медиагруппа", Вера Сивачева, генеральный директор Rodnya Creative PR Studio, и другие эксперты, сошлись во мнении, что для брендов будущего важным становится не только коммерческий успех, но и способность формировать и продвигать ценности, которые откликаются в сердцах потребителей. По данным исследований, которые приводились в ходе сессии, ключевым трендом сегодня стал человек и его забота о самом себе, поэтому люди все больше ценят повестку ESG, заботу брендов о сотрудниках и природе. Эксперты также отметили, что важность креативных и осознанных подходов в коммуникациях будет продолжать расти, и те бренды, которые смогут идти в ногу с требованиями времени, добьются успеха в долгосрочной перспективе.