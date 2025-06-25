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ВТБ предупреждает: мошенники предлагают "работу", чтобы выманить деньги

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты ВТБ обнаружили новую схему обмана, при которой мошенники под видом работодателей выманивают крупные суммы у новых сотрудников. Жертвами становятся пользователи сайтов по поиску работы, которые перечисляют деньги под предлогом "помощи".

Фото: предоставлено банком ВТБ

Мошенники размещают на сайтах по поиску работы привлекательные вакансии, например, помощника или ассистента генерального директора. Они быстро "одобряют" кандидата и подписывают с ним договор о трудоустройстве. Далее через мессенджеры дают простые задания, имитируя рабочий процесс. Через несколько дней "руководитель" срочно просит помочь — перевести деньги на указанные реквизиты для покупки лекарств родителям или оплатить их по ссылке, обещая возврат средств, когда он вернется из командировки. После перевода мошенники либо требуют ещё деньги, либо просто исчезают и блокируют все контакты.

"Подобные схемы используют доверие людей, которые ищут работу. Преступники не просто создают видимость трудоустройства — они искусственно формируют отношения "начальник-подчинённый", чтобы жертва психологически легче соглашалась на их условия. Когда новый "руководитель" просит помочь с лекарствами для больной матери или другими личными проблемами, многие воспринимают это как доверительный знак и возможность проявить себя. Но ни один законопослушный работодатель не будет требовать от сотрудника перевода денег — даже под благовидным предлогом. Это всегда признак преступления", — отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.

Как защититься: прежде чем соглашаться на работу, проверьте работодателя — найдите официальные контакты компании и убедитесь в её существовании, не ограничивайтесь перепиской в мессенджерах. Никогда не переводите деньги, даже если вам обещают компенсацию или возврат средств — настоящий работодатель не станет просить об этом. Будьте осторожны с подозрительными номерами телефонов, так как мошенники часто их меняют и скрываются под вымышленными именами. Если вам предлагают оплатить что-либо перед трудоустройством — это явный признак обмана.

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