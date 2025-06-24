Россельхозбанк представил программы поддержки для будущих фермеров-ветеранов СВО

В самарском филиале Россельхозбанка состоялась встреча с ветеранами СВО, желающими открыть свое дело в области сельского хозяйства. В мероприятии приняли участие заместитель директора самарского филиала Россельхозбанка Андрей Линкер, руководитель самарского филиала госфонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова, вице-президент ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, фермеров и сельскохозяйственных кооперативов по Самарской области Александр Козлов, председатель региональной ассоциации "Народный фермер" Алексей Клышников, и. о. директора ЦДПО Самарского государственного аграрного университета Мария Уткина и консультант управления развития малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Ильнур Каримов.
Спикеры мероприятия представили программу 12 потока "Школы фермера", меры государственной поддержки АПК от регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, льготные программы кредитования от Россельхозбанка, а также реальным опытом поделился действующий сельхозпроизводитель Алексей Клышников.
Особое внимание уделили программе "Школа фермера", которая реализуется на базе Самарского государственного университета. Именно теоретическая и практическая база знаний в области сельского хозяйства является залогом успешного открытия и развития собственного дела. "Школа фермера" предоставляет всестороннее теоретическое обучение и практические занятия по различным аспектам сельского хозяйства, включая агротехнику, бухгалтерию и маркетинг. Благодаря этому выпускники получают не только практические навыки фермерской работы, но и понимание бизнес-процессов, что позволяет в дальнейшем успешно реализовать свой проект. Обучение планируется на базе Самарского государственного аграрного университета по направлениям животноводство, растениеводство и овощеводство.
"Школа фермера" в Самарской области реализуется в третий раз. Первый поток в 2021 году выпустил 24 специалиста, второй поток состоялся в 2023 году, который подготовил 35 фермеров. В 2025 году к обучению планируется также 35 человек. Из них 25% мест планируется выделить для ветеранов СВО. Обучение полностью оплачивается Россельхозбанком.
"Благодаря "Школе фермера" я не только обрела ценные знания о сельском хозяйстве, но и смогла применить их в своем собственном проекте. Эта образовательная программа стала действительно незаменимым источником информации, вдохновения и практических навыков для меня. Также следует отметить важность сети контактов, которую я получила благодаря "Школе фермера". В этой образовательной среде я познакомилась со многими профессионалами и единомышленниками в сельском хозяйстве. Это стало отличной возможностью для обмена знаниями и идеями, а также для поиска поддержки и сотрудничества. Благодаря этим связям мой проект получил дополнительную поддержку и стал более сильным и устойчивым", — отметила выпускница "Школы фермера" 2021 года, руководитель экофермы "Форель" (с.Новый Буян Самарской области) Нурия Бурматнова.
Важность проекта "Школа фермера" отмечает директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов: "Развитие сельского хозяйства и аграрной отрасли страны служит ключевым фактором для устойчивого развития экономики. Проект "Школа фермера" стал одной из основ повышения уровня образования в этой отрасли и ярким примером того, что сельское хозяйство — это серьезный и перспективный бизнес. Выпускники демонстрируют, как образование и опыт могут повлиять на успех в сельскохозяйственной сфере. Как уже показала практика, благодаря новым знаниям они в дальнейшем успешно реализуют свои проекты".
Старт обучения планируется в сентябре 2025 года, о сроках и правилах подачи документов будет сообщено дополнительно.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами