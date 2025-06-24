Россельхозбанк представил программы поддержки для будущих фермеров-ветеранов СВО

В самарском филиале Россельхозбанка состоялась встреча с ветеранами СВО, желающими открыть свое дело в области сельского хозяйства. В мероприятии приняли участие заместитель директора самарского филиала Россельхозбанка Андрей Линкер, руководитель самарского филиала госфонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова, вице-президент ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, фермеров и сельскохозяйственных кооперативов по Самарской области Александр Козлов, председатель региональной ассоциации "Народный фермер" Алексей Клышников, и. о. директора ЦДПО Самарского государственного аграрного университета Мария Уткина и консультант управления развития малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Ильнур Каримов.

Спикеры мероприятия представили программу 12 потока "Школы фермера", меры государственной поддержки АПК от регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, льготные программы кредитования от Россельхозбанка, а также реальным опытом поделился действующий сельхозпроизводитель Алексей Клышников.

Особое внимание уделили программе "Школа фермера", которая реализуется на базе Самарского государственного университета. Именно теоретическая и практическая база знаний в области сельского хозяйства является залогом успешного открытия и развития собственного дела. "Школа фермера" предоставляет всестороннее теоретическое обучение и практические занятия по различным аспектам сельского хозяйства, включая агротехнику, бухгалтерию и маркетинг. Благодаря этому выпускники получают не только практические навыки фермерской работы, но и понимание бизнес-процессов, что позволяет в дальнейшем успешно реализовать свой проект. Обучение планируется на базе Самарского государственного аграрного университета по направлениям животноводство, растениеводство и овощеводство.

"Школа фермера" в Самарской области реализуется в третий раз. Первый поток в 2021 году выпустил 24 специалиста, второй поток состоялся в 2023 году, который подготовил 35 фермеров. В 2025 году к обучению планируется также 35 человек. Из них 25% мест планируется выделить для ветеранов СВО. Обучение полностью оплачивается Россельхозбанком.

"Благодаря "Школе фермера" я не только обрела ценные знания о сельском хозяйстве, но и смогла применить их в своем собственном проекте. Эта образовательная программа стала действительно незаменимым источником информации, вдохновения и практических навыков для меня. Также следует отметить важность сети контактов, которую я получила благодаря "Школе фермера". В этой образовательной среде я познакомилась со многими профессионалами и единомышленниками в сельском хозяйстве. Это стало отличной возможностью для обмена знаниями и идеями, а также для поиска поддержки и сотрудничества. Благодаря этим связям мой проект получил дополнительную поддержку и стал более сильным и устойчивым", — отметила выпускница "Школы фермера" 2021 года, руководитель экофермы "Форель" (с.Новый Буян Самарской области) Нурия Бурматнова.

Важность проекта "Школа фермера" отмечает директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов: "Развитие сельского хозяйства и аграрной отрасли страны служит ключевым фактором для устойчивого развития экономики. Проект "Школа фермера" стал одной из основ повышения уровня образования в этой отрасли и ярким примером того, что сельское хозяйство — это серьезный и перспективный бизнес. Выпускники демонстрируют, как образование и опыт могут повлиять на успех в сельскохозяйственной сфере. Как уже показала практика, благодаря новым знаниям они в дальнейшем успешно реализуют свои проекты".

Старт обучения планируется в сентябре 2025 года, о сроках и правилах подачи документов будет сообщено дополнительно.