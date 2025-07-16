Каждый четвёртый бизнес в России относит себя к креативным индустриям, причём чаще так говорили женщины. 30% предпринимателей знакомы с этим понятием и ассоциируют его с творчеством (38%), рекламой (17%) и новыми технологиями (13%). 71% предпринимателей за последний год решали творческие задачи, например, по созданию визуального контента для продвижения (42%). Таковы выводы исследования "Предприниматели России: исследовательский мониторинг" (ПРИМ) — его Сбер проводит ежеквартально вместе с фондом "Общественное мнение" и Минэкономразвития России.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Наше исследование показало, что 71% предпринимателей ежегодно сталкиваются с решением творческих задач в собственном бизнесе. Чаще всего это создание визуальных материалов для продвижения товаров и услуг. При этом 42% бизнесменов стараются справиться сами, и треть из них испытывают значительные сложности. Главная проблема — в недостаточности личной квалификации (собственной и сотрудников), нехватке денежных средств и отсутствии креативных идей.

Понимая это, Сбер предложил решение — GIGA-ассистента, который уже доступен нескольким сотням тысяч предпринимателей в интернет-банке СберБизнес. Он разработан на базе собственной нейросетевой модели GigaChat и берёт на себя одни из самых важных задач бизнеса: создаёт разнообразный текстовый контент, включая карточки для маркетплейсов, грамотно обрабатывает отзывы клиентов, придумывает акции. Ассистент выдаёт персонализированные советы и аналитику по продажам, основанные на данных конкретного бизнеса. Параллельно он сокращает рутину и другие стандартные задачи для бизнеса: от написания писем до создания интернет-магазина прямо в ходе совместного диалога с владельцем. Мы понимаем, насколько ценно время предпринимателей, поэтому в ближайшем будущем сделаем GIGA-ассистента доступным всем российским предпринимателям. Ведь уже сейчас видно, как генеративный ИИ серьёзно упрощает работу с креативом и способствует повышению эффективности бизнеса".

57% участников опроса привлекали внешних специалистов для решения креативных задач. В аутсорсе на этом направлении владельцы бизнеса видят как преимущества (шанс привлечь новых клиентов и улучшить репутацию), так и проблемы (низкое качество работы, непонимание специфики бизнеса). Ещё 20% тех, кто никогда не работал с фрилансерами, хотели бы начать.

Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития России:

"По результатам исследования ПРИМ, лишь треть предпринимателей слышали о креативных индустриях, но каждый четвёртый уже считает свой бизнес связанным с этой сферой. Даже при относительно низкой осведомленности многие предприниматели уже ассоциируют свою деятельность с креативными индустриями, поскольку их бизнес так или иначе связан с созданием оригинального контента, дизайна, инновационных решений или культурных ценностей. Также исследование показывает значительный спрос на креативных специалистов: 57% опрошенных предпринимателей имеют опыт сотрудничества с креативными специалистами, а 40% из этой группы намерены продолжать взаимодействие. Такая динамика объясняется очевидными преимуществами: по оценке предпринимателей, работа с креативными специалистами позволяет привлекать новых клиентов, укреплять имидж и узнаваемость бренда, а также повышать качество товаров и услуг".

Помимо данных о креативных индустриях, исследование Сбера, которое проходило с 27 мая по 5 июня 2025 года, дало представление о настроениях предпринимателей в целом. Так, 54% владельцев ИП и ООО оценивают своё финансовое положение как удовлетворительное. 42% считают, что в ближайший год оно останется стабильным, а 27% ожидают улучшений.

69% предпринимателей не планируют ни расширять, ни сокращать бизнес. Расширяться намерены 20% участников опроса — чаще всего это молодёжь 18–39 лет (в этой категории так ответили 30% опрошенных) и те, кто оценивает своё финансовое положение как хорошее (35%).

Государственная поддержка по-прежнему важна для предпринимателей. Наиболее востребованы специальные налоговые режимы (52%), льготное кредитование (38%), налоговые льготы (27%) и гранты (25%). Женщины-предприниматели чаще интересуются специальными налоговыми режимами, обучающими программами и консультированием по вопросам ведения бизнеса.

Наёмные работники есть у 63% предпринимателей. Основные методы их удержания — гибкий график (52%), компенсация транспортных расходов (37%) и возможности для развития (35%). Стимулируют сотрудников в основном деньгами (85%), благодарностью (56%) и конструктивной критикой (43%).

Исследование охватило 614 владельцев ИП и ООО, для которых предпринимательство — основной вид деятельности. Опрос проводился по телефону методом CATI, статистическая погрешность не превышает 4,8%.